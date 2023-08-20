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Нидерланды пообещали передать Украине 42 истребителя F-16

Владимир Зеленский: Украина получит от Нидерландов 42 истребителя F-16
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Военная операция на Украине
Истребители&nbsp;F-16
Истребители F-16 (Фото: Michel Porro / Getty Images)

Нидерланды передадут Украине 42 истребителя F-16, сообщил в своем телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский.

Киев получит самолеты, когда украинские пилоты и инженеры завершат обучение, уточнил он и поблагодарил премьера Нидерландов Марка Рютте.

Рютте на совместной пресс-конференции с Зеленским подтвердил, что F-16 поставят Украине, «когда будут выполнены условия для такой передачи». По его словам, истребители Киеву пообещала передать и Дания, передает Bild.

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Владимир Зеленский F-16 истребители F-16 Нидерланды