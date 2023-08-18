МИД Дании подтвердил передачу США F-16 Киеву

Истребитель F-16 (Фото: Msgt. Matthew Plew / U.S. Air / Global Look Press)

США одобрили передачу Украине истребителей F-16 от Дании и Нидерландов по окончании обучения пилотов, подтвердил в интервью DR News глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Ранее об этом писал Reuters со ссылкой на американского чиновника.

«Я могу подтвердить, что министр обороны и я написали нашим коллегам в США. Мы получили одобрение от госсекретаря Энтони Блинкена, которое дает нам некоторый простор для действий», — сказал глава МИДа.

Он добавил, что такое же письмо написал Блинкену министр обороны Нидерландов. «США производят истребители F-16, в связи с чем экспорт самолетов требует одобрения страны», — объяснил Расмуссен.

Препятствий для поставки истребителей F-16 Украине больше нет, заключил глава датского МИДа.

После начала военной операции Украина заявляла, что нуждается в современных западных истребителях, но ее союзники исключали такую возможность.

Позже США согласились обучать украинских летчиков управлению F-16 и добавили, что могут отправить истребители до конца года.

Участие в подготовке украинских пилотов подтвердила Дания. К обучению присоединились Нидерланды, им в этом помогли США, Бельгия, Франция и Великобритания.

В Кремле заявляли, что передача F-16 Киеву будет рассматриваться как ядерная угроза со стороны Запада.