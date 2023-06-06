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Лавров заявил о способности F-16 нести ядерное оружие

Лавров: модификация F-16 может нести ядерное оружие, их поставки ВСУ приведут к эскалации
Если западные страны не понимают, что поставки Украине истребителей F-16 могут привести к эскалации, то «им грош цена как военным стратегам и планировщикам», считает Сергей Лавров
Фото: Ezra Acayan / Getty Images
Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Западные страны, обсуждая возможность поставок Украине истребителей F-16, «готовятся к тому, чтобы продолжать эскалацию войны», которая, по мнению главы МИДа Сергея Лаврова, была развязана против России. Об этом министр заявил в ходе визита на 201-ю российскую военную базу в Таджикистане.

По словам Лаврова, судя по поставкам вооружений Украине, от западных государств «можно ждать чего угодно». Он заявил, что Киев может получить две или восемь эскадрилий истребителей. «Много разговоров о том, откуда эти самолеты будут взлетать. Наши вооруженные силы и Генеральный штаб ВС России все прекрасно понимают, докладывают верховному главнокомандующему», — сказал министр.

Как заявил Лавров, России нужно иметь в виду, что одна из модификаций F-16 способна нести ядерное оружие. «Если они этого не понимают, то им грош цена как военным стратегам и планировщикам», — считает глава МИДа.

Пентагон привлекал истребители F-16 для испытания одной из модификаций ядерной бомбы В61-12 в 2017 году.

Украина с самого начала военного конфликта Москвы и Киева говорила, что нуждается в современных военных самолетах. США долгое время отказывались поставлять Украине истребители западного образца, но в середине мая изменили позицию. Это произошло на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, когда Великобритания и Нидерланды договорились создать международную коалицию для поставок F-16 Киеву. Президент США Джо Байден пообещал союзникам, что не будет запрещать обучать пилотов на американской технике. В Белом доме также допустили, что одобрят передачу F-16 другими странами, если Киев пообещает не наносить ударов по территории России.

24 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о поставках Киеву F-16 пока не принято, оно будет зависеть от ситуации на поле боя. В Пентагоне в тот же день сообщили, что Украина получит истребители в долгосрочной перспективе, и они не будут применены в нынешнем контрнаступлении. Глава Минобороны Украины Алексей Резников также исключил использование F-16 при наступлении. Он отметил, что для обучения украинских пилотов нужно время, как и для того, чтобы договориться с союзниками о привлечении инженеров и техников, которые смогут обслуживать и ремонтировать истребители.

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F-16 истребители F-16 Сергей Лавров Военная операция на Украине ядерное оружие
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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