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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский прибыл в Нидерланды для переговоров по F-16

Президент Украины Зеленский прибыл в Нидерланды для переговоров по F-16
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр&nbsp;Нидерландов Марк Рютте,&nbsp;Эйндховен
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, Эйндховен (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой прибыл с официальным визитом в Нидерланды. Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

«Вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды. Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте. Главный вопрос — F-16 для Украины», — написал Зеленский, добавив, что также намерен обсудить с Рютте «Глобальный саммит мира».

Накануне президент Украины посетил Швецию, где встретился с королем Карлом XVI, королевой Сильвией и представителями руководства страны. По итогам переговоров Зеленский сообщил о «прорывном результате» по истребителям Gripen. «Наши воины уже начинают их тестировать. И мы шаг за шагом, от переговоров к переговорам приближаемся к тому, чтобы «Грипены» появились в нашем небе», — сказал Зеленский в видеообращении.

Другими «очень нужными результатами» он назвал производство на Украине шведских боевых машин пехоты СV90 и увеличение поставок артиллерийских установок Archer.

Украинская сторона не раз заявляла, что войскам не хватает авиации, в том числе истребителей F-16, чтобы добиться успеха в ходе боевых действий. В мае Соединенные Штаты пообещали, что западные страны в будущем поставят эти истребители Украине. В середине июля президент США Джо Байден одобрил обучение украинских пилотов управлению ими в европейских странах.

Москва критикует поставки военной техники Киеву с Запада и заявляет, что они только затянут конфликт. Президент России Владимир Путин предупреждал, что в случае передачи F-16 Киеву Москва должна будет подумать над тем, как и где их поражать. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков затем уточнил, что российские военные будут уничтожать истребители на территории Украины в случае их отправки туда, как и другую иностранную военную технику.

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Владимир Зеленский Нидерланды официальный визит F-16
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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