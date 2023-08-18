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В Белом доме заявили, что F-16 отправят на Украину после обучения пилотов

Советник президента Салливан заявил, что F-16 отправят на Украину после обучения пилотов
Сюжет
Военная операция на Украине
США одобрили решение Нидерландов и Дании поставить F-16 после завершения обучения первой группы украинских летчиков в этих странах. Власти России критикуют поставки Украине западной военной техники
Фото: Ezra Acayan / Getty Images
Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Истребители F-16 отправят на Украину после обучения пилотов, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит газета The Guardian.

«После завершения этой подготовки Соединенные Штаты будут готовы в консультации с конгрессом одобрить передачу третьей стороной самолетов F-16 Украине», — сказал Салливан на пресс-конференции.

По его словам, об этом сказано в письме госсекретаря Энтони Блинкена его европейским коллегам.

По данным Reuters, Вашингтон одобрил решение Нидерландов и Дании поставить F-16 на Украину после завершения обучения первой группы украинских летчиков в этих странах. По словам американского чиновника, Блинкен осведомил об этом Амстердам и Копенгаген в письме. Однако это произойдет не раньше лета 2024 года, пишет издание NL Times.

Как заявили в Минобороны Дании, коалиция из 11 стран начнет обучать украинских летчиков полетам на F-16 в конце августа. Исполняющий обязанности министра обороны этой страны Троэльс Лунд Поульсен в июле отмечал, что Копенгаген надеется увидеть результаты обучения в начале 2024 года.

По данным Минобороны Нидерландов, страна сейчас эксплуатирует 24 таких самолета, они будут выведены из эксплуатации к середине 2024 года. Еще 18 истребителей в настоящее время доступны для продажи.

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Летом США согласились на обучение украинских летчиков управлению F-16 и заявили, что не будут возражать против поставок истребителей на Украину другими странами. В Белом доме допускали отправку самолетов до конца года. Позднее Блинкен заявил, что передача F-16 и начало их применения Киевом заняли бы месяцы. Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат высказывал мнение, что Киев не получит самолеты раньше следующей весны.

Россия осуждает поставки западного вооружения на Украину. Глава российского МИДа Сергей Лавров предупреждал, что передача F-16 Киеву будет расцениваться Москвой «как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», так как эти самолеты могут нести ядерное оружие.

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Теги
Елена Чернышова
Джейк Салливан истребители F-16 Украина США
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