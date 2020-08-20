Глава МИД Белоруссии в письме к дипломатам признал необходимость перемен

Глава МИД Владимир Макей предупредил дипломатов, что они не должны слепо следовать за массами, и попросил их не вносить раскол в коллектив

Владимир Макей (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

Белоруссия вступила, возможно, «в самый сложный этап в своей новейшей истории», речь идет о сохранении государственности. Об этом заявил в своем обращении к сотрудникам Министерства иностранных дел страны глава ведомства Владимир Макей.

«Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней», — говорится в документе, опубликованном на сайте МИД Белоруссии.

Макей подчеркнул, что происходящие в стране события никого не могут оставить безучастным, и признал, что в этой ситуации каждый имеет право на собственную «гражданскую и, более того, человеческую позицию». Однако дипломаты, по его словам, не должны «слепо следовать за массами».

«Выражая свою гражданскую позицию, не пытайтесь вносить раскол в коллектив, итоги работы которого важны в первую очередь для страны и народа», — обратился к своим подчиненным министр.

Он также подверг критике попытки давления на сотрудников МИДа, особенно через давление на их семьи, выразив готовность «перегрызть горло» за слезы собственного 11-летнего сына.