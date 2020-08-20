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Глава МИД Белоруссии в письме к дипломатам признал необходимость перемен

Глава МИД Владимир Макей предупредил дипломатов, что они не должны слепо следовать за массами, и попросил их не вносить раскол в коллектив
Владимир Макей
Владимир Макей (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

Белоруссия вступила, возможно, «в самый сложный этап в своей новейшей истории», речь идет о сохранении государственности. Об этом заявил в своем обращении к сотрудникам Министерства иностранных дел страны глава ведомства Владимир Макей.

«Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней», — говорится в документе, опубликованном на сайте МИД Белоруссии.

Макей подчеркнул, что происходящие в стране события никого не могут оставить безучастным, и признал, что в этой ситуации каждый имеет право на собственную «гражданскую и, более того, человеческую позицию». Однако дипломаты, по его словам, не должны «слепо следовать за массами».

«Выражая свою гражданскую позицию, не пытайтесь вносить раскол в коллектив, итоги работы которого важны в первую очередь для страны и народа», — обратился к своим подчиненным министр.

Он также подверг критике попытки давления на сотрудников МИДа, особенно через давление на их семьи, выразив готовность «перегрызть горло» за слезы собственного 11-летнего сына.

«Подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладывается в моей голове с понятием «демократия». <...> Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами. Единицы, наверное, спасуют. Но в целом спасибо запугивателям, потому что такие действия сцементируют нас — тех, кто действительно хотел бы добра Родине», — уверен Макей.

Ранее с открытым письмом к своим подчиненным обратился глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник.

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Медики Белоруссии ответили на письмо главы Минздрава на фоне протестов
Общество
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

16 августа в поддержку участников акций протеста, которые начались в Белоруссии после сообщения Центризбиркома о победе на выборах президента Александра Лукашенко, выступил посол в Словакии Игорь Лещеня. По словам дипломата, его шокировали истории о пытках и избиениях на родине. «Сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века», — сказал Лещеня.

18 августа стало известно, что Лещеня подал в отставку. «Это — логичный шаг, поскольку, как посол, я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику», — сказал дипломат. По его словам, белорусский МИД посчитал, что гражданская позиция посла, которую он выразил в своем заявлении, «вышла за эти рамки».

В отставку подал также поддержавший протесты глава департамента Северной Америки и Западной Европы МИД Белоруссии Андрей Бушило.

Поддержавший протесты посол Белоруссии в Словакии подал в отставку
Политика
Игорь Лещеня

В состав президиума координационного совета по трансферу власти в Белоруссии вошел Павел Латушко, возглавлявший несколько лет назад дипмиссии в Польше, Франции, Испании и Португалии.

По официальным данным, Лукашенко набрал на выборах 80,1% голосов, а его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, — чуть больше 10% голосов. Сторонники последней обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская набрала от 70 до 80% голосов.

Ряд европейских политиков и официальных органов Евросоюза осудили действия властей Белоруссии и ситуацию с проведением выборов. 17 августа депутаты Европарламента не признали их итоги и объявили Лукашенко персоной нон грата в ЕС. Брюссель также решил ввести санкции против ответственных за насилие в республике.

Акции в поддержку белорусов в городах мира. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Макей, Белоруссия
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Медики Белоруссии ответили на письмо главы Минздрава на фоне протестов
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