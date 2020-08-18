Глава Минздрава Белоруссии написал протестующим открытое письмо

Владимир Караник (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник обратился к протестующим с открытым письмом «Мы готовы к диалогу». Послание было отправлено в редакцию издания Tut.by, которое его опубликовало.

Министр обратился к активистам после того, как накануне поговорил с ними вживую у здания министерства здравоохранения.

Караник посетовал, что разговора на улице не получилось. «К сожалению, как вы, наверное, видели — диалога не было, сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся. И я даже не могу подобрать определение того, что происходило около Минздрава, где собственно, представители медицинского сообщества были далеко не в большинстве», — написал он.

По его словам, во время силового подавления протестов ни одна машина скорой помощи министерства не использовалась силовиками. «Похожую раскраску имеют машины медицинской службы внутренних войск, где находятся военные медики, естественно, в военной форме», — заявил министр.

Кроме того, он пояснил, что 9 августа в каждом РУВД в Минске и крупных городах дежурили врачи скорой помощи. В местах временного содержания, отметил министр, работают не сотрудники Минздрава, а медицинские работники пенитенциарной системы.