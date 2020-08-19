В президиум белорусской оппозиции вошли нобелевский лауреат и экс-министр

Павел Латушко, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Максим Знак и Сергей Дылевский (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Белорусская оппозиция избрала президиум Координационного совета по трансферу власти в стране. Об этом сообщает «Спутник Беларусь» со ссылкой на пресс-службу совета.

Выборы президиума прошли на первом заседании Кооординационного совета. В него вошли:

Светлана Алексиевич, нобелевский лауреат, писательница;

Лилия Власова, юрист;

Сергей Дылевский, лидер забастовочного комитета Минского тракторного завода;

Максим Знак, адвокат;

Ольга Ковалькова, доверенное лицо Светланы Тихановской;

Мария Колесникова, соратница Тихановской;

Павел Латушко, экс-министр культуры страны, бывший дипломат, экс-посол в Испании, Португалии и Польше.

Материал дополняется.