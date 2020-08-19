Выборы в Белоруссии , 19 авг, 16:05
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В президиум белорусской оппозиции вошли нобелевский лауреат и экс-министр
Павел Латушко, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Максим Знак и Сергей Дылевский
Белорусская оппозиция избрала президиум Координационного совета по трансферу власти в стране. Об этом сообщает «Спутник Беларусь» со ссылкой на пресс-службу совета.
Выборы президиума прошли на первом заседании Кооординационного совета. В него вошли:
- Светлана Алексиевич, нобелевский лауреат, писательница;
- Лилия Власова, юрист;
- Сергей Дылевский, лидер забастовочного комитета Минского тракторного завода;
- Максим Знак, адвокат;
- Ольга Ковалькова, доверенное лицо Светланы Тихановской;
- Мария Колесникова, соратница Тихановской;
- Павел Латушко, экс-министр культуры страны, бывший дипломат, экс-посол в Испании, Португалии и Польше.
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