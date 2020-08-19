Медики Белоруссии ответили на письмо главы Минздрава на фоне протестов

Авторы письма призвали главу Минздрава доказать, что врачи не бессильны, и помочь остановить насилие, результаты которого видны именно медикам

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сотни медиков Белоруссии ответили на открытое письмо и.о. министра здравоохранения страны Владимира Караника, который заявил, что разочарован происходящим «в системе здравоохранения и в медицинской среде» и невозможностью наладить диалог с протестующими, собравшимися 17 августа у здания Минздрава.

Авторы письма, опубликованного Tut.by (по данным издания, его подписали уже 300 медиков), ответили министру, что они также «с болью и разочарованием» смотрят на происходящее в системе здравоохранения.

«Многочисленные поступления пациентов с пулевыми ранениями различной локализации, в том числе проникающими, в том числе с повреждением внутренних органов; минно-взрывными травмами, в том числе с повреждением головного мозга, травматическими ампутациями конечностей, обширными дефектами мягких тканей... <...> Ежедневные обращения десятков пострадавших со ссадинами, ранами, кровоподтеками характерной формы, при сборе «анамнеза заболевания» у которых обстоятельства травмы описываются совершенно одинаково — «избили омоновцы», — говорится в письме.

Авторы документа указали на наличие множества «бесспорных свидетельств» того, что задержания протестующих силовики проводили с «чрезмерным применением силы», а после задержания применяли к тем «грубое физическое и моральное воздействие», способное привести к тяжелым травмам или даже смерти. Кроме того, они указали на наличие свидетельств того, что задержанным не оказывали необходимую им медицинскую помощь.