Медики Белоруссии ответили на письмо главы Минздрава на фоне протестов
Сотни медиков Белоруссии ответили на открытое письмо и.о. министра здравоохранения страны Владимира Караника, который заявил, что разочарован происходящим «в системе здравоохранения и в медицинской среде» и невозможностью наладить диалог с протестующими, собравшимися 17 августа у здания Минздрава.
Авторы письма, опубликованного Tut.by (по данным издания, его подписали уже 300 медиков), ответили министру, что они также «с болью и разочарованием» смотрят на происходящее в системе здравоохранения.
«Многочисленные поступления пациентов с пулевыми ранениями различной локализации, в том числе проникающими, в том числе с повреждением внутренних органов; минно-взрывными травмами, в том числе с повреждением головного мозга, травматическими ампутациями конечностей, обширными дефектами мягких тканей... <...> Ежедневные обращения десятков пострадавших со ссадинами, ранами, кровоподтеками характерной формы, при сборе «анамнеза заболевания» у которых обстоятельства травмы описываются совершенно одинаково — «избили омоновцы», — говорится в письме.
Авторы документа указали на наличие множества «бесспорных свидетельств» того, что задержания протестующих силовики проводили с «чрезмерным применением силы», а после задержания применяли к тем «грубое физическое и моральное воздействие», способное привести к тяжелым травмам или даже смерти. Кроме того, они указали на наличие свидетельств того, что задержанным не оказывали необходимую им медицинскую помощь.