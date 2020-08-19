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Медики Белоруссии ответили на письмо главы Минздрава на фоне протестов

Авторы письма призвали главу Минздрава доказать, что врачи не бессильны, и помочь остановить насилие, результаты которого видны именно медикам
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сотни медиков Белоруссии ответили на открытое письмо и.о. министра здравоохранения страны Владимира Караника, который заявил, что разочарован происходящим «в системе здравоохранения и в медицинской среде» и невозможностью наладить диалог с протестующими, собравшимися 17 августа у здания Минздрава.

Авторы письма, опубликованного Tut.by (по данным издания, его подписали уже 300 медиков), ответили министру, что они также «с болью и разочарованием» смотрят на происходящее в системе здравоохранения.

«Многочисленные поступления пациентов с пулевыми ранениями различной локализации, в том числе проникающими, в том числе с повреждением внутренних органов; минно-взрывными травмами, в том числе с повреждением головного мозга, травматическими ампутациями конечностей, обширными дефектами мягких тканей... <...> Ежедневные обращения десятков пострадавших со ссадинами, ранами, кровоподтеками характерной формы, при сборе «анамнеза заболевания» у которых обстоятельства травмы описываются совершенно одинаково — «избили омоновцы», — говорится в письме.

Глава Минздрава Белоруссии написал протестующим открытое письмо
Политика
<p>Владимир Караник</p>

Авторы документа указали на наличие множества «бесспорных свидетельств» того, что задержания протестующих силовики проводили с «чрезмерным применением силы», а после задержания применяли к тем «грубое физическое и моральное воздействие», способное привести к тяжелым травмам или даже смерти. Кроме того, они указали на наличие свидетельств того, что задержанным не оказывали необходимую им медицинскую помощь.

В письме Каранику напомнили, что уже призывали его обеспечить допуск медиков (травматологов, реаниматологов и хирургов) в места, где содержатся задержанные после событий 9–11 августа, «во имя спасения их здоровья и жизней», а также призвали организовать централизованный сбор информации о потерпевших в ходе мирных акций и ежедневно информировать общественность об их численности и состоянии здоровья.

«Мы не имеем этического права на забастовку как основной инструмент давления, поэтому призываем свое Министерство доказать, что врачи не бессильны — и мы вместе можем остановить насилие, результаты которого видим именно мы», — заключают авторы письма.

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Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после того, как ЦИК объявила предварительные итоги выборов президента страны, согласно которым на новый срок с большим отрывом от всех соперников был переизбран уже занимавший пост главы государства Александр Лукашенко. По официальным данным, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — чуть больше 10% голосов. Сторонники последней обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская набрала от 70 до 80% голосов.

Многотысячная акция протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В первые дни акции протеста жестко подавлялись силовиками. По официальным данным белорусского Минздрава, в больницах остаются более 150 человек, в том числе трое с тяжелыми травмами. По данным Следственного комитета Белоруссии, более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании сотрудниками правоохранительных органов. Как минимум три человека в ходе акций протеста погибли, несколько десятков человек оппозиция считает пропавшими без вести.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, протесты
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