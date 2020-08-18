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Выборы в Белоруссии ,  
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Поддержавший протесты посол Белоруссии в Словакии подал в отставку

По словам Игоря Лещени, белорусский МИД посчитал, что его гражданская позиция «вышла за рамки» политики, которую должен проводить дипломат. В ведомстве заявили, что указа об отставке посла не было
Игорь Лещеня
Игорь Лещеня (Фото: slovakia.mfa.gov.by)

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня, который ранее поддержал белорусов, вышедших на протесты после президентских выборов, подал заявление об отставке. Об этом сам дипломат рассказал изданию Tut.by.

«Это — логичный шаг, поскольку, как посол, я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику», — пояснил Лещеня. По его словам, белорусский МИД посчитал, что гражданская позиция дипломата, которую он выразил в своем заявлении, «вышла за эти рамки».

Посол Белоруссии в Словакии первым из глав дипмиссий поддержал протесты
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Игорь Лещеня (слева) и экс-президент Словакии Андрей Киска

В МИДе заявили, что решение об отставке должен принять президент. Пока соответствующего указа не было, сообщило ведомство.

16 августа Лещеня выпустил видеообращение, в котором выступил в поддержку граждан, вышедших на мирные акции. Он стал первым из глав белорусских дипмиссий, который выступил с такими словами. Дипломат заявил, что его шокировали сообщения об избиениях и пытках в Белоруссии, а ряд силовиков в республике «в полной мере возродили традиции НКВД».

Позже в эфире радио «Комсомольская правда» Лещеня заявил, что в его словах не было демарша против действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Там есть возмущение, возмущение насилием. Когда подавляющая часть населения выходит на улицы, то надо вспоминать, что единственный источник власти в нашей стране — это народ», — сказал он.

По словам дипломата, он выступает за сильную Белоруссию, которая не подвержена внешним влияниям, а также советует Лукашенко провести новые выборы.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Лещеня был назначен послом Белоруссии в Словакии в июле 2016 года. С 2002 по 2006 год был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам.

По данным ЦИК республики, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, а за его основную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Все оппоненты действующего президента подали жалобы на результаты выборов, но комиссия их отклонила. С 9 августа жители Белоруссии начали выходить на протесты. В первые дни акции сопровождались столкновениями с силовиками, те применяли в отношении протестующих светошумовые гранаты, дубинки и резиновые пули, чтобы разогнать людей. Тысячи человек были задержаны, десятки пострадали. После освобождения журналисты сообщали, что граждан продолжали избивать и в изоляторах. По данным Минздрава, погибли два человека.

Травмы в ходе протестов получили и сотрудники милиции. Всего с 9 по 13 августа, как заявляли в МВД, пострадал 121 сотрудник правоохранительных органов.

Ряд европейских политиков и официальных органов Евросоюза осудили действия властей Белоруссии и ситуацию с проведением выборов. 17 августа депутаты Европарламента не признали их итоги и объявили Лукашенко персоной нон грата в ЕС. Брюссель также решил ввести санкции против ответственных за насилие в республике.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: посол, Белоруссия, отставка
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