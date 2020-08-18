Поддержавший протесты посол Белоруссии в Словакии подал в отставку

По словам Игоря Лещени, белорусский МИД посчитал, что его гражданская позиция «вышла за рамки» политики, которую должен проводить дипломат. В ведомстве заявили, что указа об отставке посла не было

Игорь Лещеня (Фото: slovakia.mfa.gov.by)

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня, который ранее поддержал белорусов, вышедших на протесты после президентских выборов, подал заявление об отставке. Об этом сам дипломат рассказал изданию Tut.by.

«Это — логичный шаг, поскольку, как посол, я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику», — пояснил Лещеня. По его словам, белорусский МИД посчитал, что гражданская позиция дипломата, которую он выразил в своем заявлении, «вышла за эти рамки».

В МИДе заявили, что решение об отставке должен принять президент. Пока соответствующего указа не было, сообщило ведомство.

16 августа Лещеня выпустил видеообращение, в котором выступил в поддержку граждан, вышедших на мирные акции. Он стал первым из глав белорусских дипмиссий, который выступил с такими словами. Дипломат заявил, что его шокировали сообщения об избиениях и пытках в Белоруссии, а ряд силовиков в республике «в полной мере возродили традиции НКВД».