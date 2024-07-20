Зеленский в сообщении о разговоре с Трампом назвал его президентом США

Зеленский сообщил, что договорился с «президентом Трампом» на личной встрече обсудить способы решения конфликта России и Украины. Это был их первый разговор с января 2021 года

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Украинский лидер Владимир Зеленский, рассказывая о телефонной беседе с Дональдом Трампом и решении встретиться с ним для обсуждения конфликта Москвы и Киева, назвал политика президентом.

«Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным» — написал Зеленский в телеграм-канале.

Их разговор стал первым, с тех пор как Трамп покинул пост президента США в январе 2021 года. Беседу политик охарактеризовал как «очень хорошую» и рассказал, что Зеленский поздравил его с тем, что он стал официальным кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии. Трамп заявил также, что «как следующий президент США», остановит военный конфликт России и Украины. Ранее он не раз делал подобные обещания, говоря, что может прекратить боевые действия за сутки.

Украинский президент в прошлом с сомнением относился к этим планам, но на этой неделе сказал, что его не пугает возможное возвращение Трампа в Белый дом, хотя госсекретарь Энтони Блинкен не стал гарантировать дальнейшую помощь Украине в этом случае. «Что касается наших отношений с республиканцами, то у нас двухпартийная поддержка», — отмечал Зеленский. В интервью Би-би-си он выразил мнение, что сотрудничать с Трампом будет непросто: «Это будет тяжелая работа, но мы трудолюбивы».

Российские власти осуждают помощь Украине. В Кремле, комментируя обещание Трампа, в прошлом январе допустили, что США действительно имеют возможность быстро завершить конфликт, но «не за день и не за два».