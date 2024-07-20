Трамп позвонил Зеленскому впервые после ухода с поста президента

Трамп поговорил с Зеленским по телефону впервые после ухода с поста президента

Фото: Pete Marovich / DPA / ТАСС

Экс-президент США Дональд Трамп поговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским по телефону, сообщил офис главы государства.

Деталей в офисе украинского президента не привели.

Трамп на странице в своей социальной сети Truth Social назвал разговор с Зеленским «очень хорошим».

«[Президент Украины] поздравил меня с очень успешным национальным съездом Республиканской партии и выдвижением кандидатом от Республиканской партии на пост президента Соединенных Штатов», — написал Трамп.

Кроме того, по словам политика, Зеленский осудил покушение на него, предпринятое 13 июля на митинге в Пенсильвании.

Трамп подчеркнул, что ценит, что Зеленский «протянул руку».

«Потому что я, как ваш следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир во всем мире и положу конец войне. <...> Обе стороны смогут <...> договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь вперед к процветанию», — добавил экс-президент США.

Этот разговор стал первым, с тех пор как Трамп покинул пост президента США в 2021 году. О том, что Трамп и Зеленский созвонятся 19 июля, ранее сообщил CNN со ссылкой на источники.

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