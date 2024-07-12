Bloomberg описал реакцию на то, как Байден спутал Зеленского с Путиным

Байден случайно представил Зеленского как Путина, исправился, а вслед за тем перепутал Харрис с Трампом. Такие оговорки усилили сомнения в демпартии, что он подходящий кандидат на пост президента

Джо Байден (Фото: Yves Herman / Reuters)

Две оговорки президента США Джо Байдена на полях саммита НАТО, когда тот «перепутал двух своих главных союзников с двумя главными врагами», вызвали опасения по поводу ментального здоровья американского лидера, а также новые призывы со стороны демократов покинуть президентскую гонку, пишет Bloomberg.

На мероприятии в рамках саммита Байден случайно представил президента Украины Владимира Зеленского как российского лидера Владимира Путина, хоть сразу и поправился: «Президент Зеленский. Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина, что мы должны беспокоиться об этом». Зеленский в ответ пошутил: «Я лучше».

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Затем на открытии своей пресс-конференции Байден вместо вице-президента Камалы Харрис назвал фамилию своего оппонента на выборах от партии республиканцев Дональда Трампа: В частности, он заявил, что «не выбрал бы вице-президента Трампа на этот пост, если бы считал, что тот не подходит». Сам Трамп, комментируя оговорку, написал в своей соцсети Truth Social: «Отличная работа, Джо!»

Оговорки вызвали насмешки в интернете и усилили опасения по поводу будущего президентской кампании, пишет Bloomberg. На пресс-конференции Байдена, когда тот вновь заявил, что намерен продолжать борьбу за пост главы государства, «зрители ловили каждое его слово», но выступление не смогло сгладить впечатление от неудачных дебатов с Трампом в конце июня.

Сразу после пресс-конференции минимум трое законодателей-демократов призвали Байдена выйти из президентской гонки, в том числе главный демократ в комитете по разведке палаты представителей Джим Хаймс. Всего, пишет AP, не менее 15 членов палаты представителей от демпартии заявили, что нужно «освободить место для нового кандидата».

На этом фоне Байден заверил, что готов продолжать борьбу за пост президента «не ради своего наследия, а чтобы завершить начатое дело» и способен исполнять обязанности главы государства следующие четыре года, назвав себя самым подходящим кандидатом. Политик также заявил, что состояние его здоровья не требует дополнительных проверок, но готов сделать это снова, если потребуют врачи. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Байден «пару раз в неделю» проходит «устные проверки» врачом во время тренировок и тщательные медицинские осмотры ежегодно. Она также заявила, что у президента не выявлено признаков нарушений работы нервной системы, в том числе болезни Паркинсона.