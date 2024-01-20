Зеленский счел опасной идею Трампа закончить конфликт на Украине за сутки

Идея экс-президента США Дональда Трампа о завершении конфликта на Украине за 24 часа «очень опасна» и вызывает беспокойство, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Channel 4 News.

«То есть он (Трамп. — РБК) говорит, что будет самостоятельно принимать решения — я даже не говорю о России — без обеих сторон, то есть без нас... Это говорит, что если его идея, которую никто не слышал, не будет работать для нас нашего народа, то он сделает все, чтобы все равно достичь донесения своей идеи. И вот это меня немножечко беспокоит», — сказал он (цитата по «Украинской правде»).

Зеленский также пригласил Трампа в Киев, отметив, что 24 часов американскому экс-президенту «будет достаточно, чтобы приехать».

Трамп неоднократно говорил, что если бы он был президентом США, то смог бы договориться о завершении военных действий на Украине всего за сутки. Бывший президент США отмечал, что у него «были хорошие отношения, очень хорошие» и с Зеленским, и с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Трампа, для завершения конфликта на Украине за сутки он бы провел переговоры с главами обоих государств. «Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им (Украине. — РБК) очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — описывал свой план экс-президент.

В ноябре Зеленский пригласил Трампа на Украину и отметил, что ему понадобится не более 24 минут, чтобы объяснить бывшему американскому президенту, «что он не может управлять этим конфликтом».

Путин говорил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но с учетом своих интересов. Он также отмечал, что Киев отказался от диалога и для его возобновления нужны действия со стороны Зеленского. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Киев не демонстрирует ни желания, ни готовности вести переговоры с Москвой. В МИДе отмечали, что Запад не позволяет Украине пойти на диалог.