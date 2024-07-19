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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил, что с Трампом будет тяжело, но можно работать

Сюжет
Военная операция на Украине
Соотрудничество с Трампом в случае его победы на выборах будет тяжелой работой, но «мы трудолюбивы», сказал Зеленский. Он сообщил, что обещанные Киеву F-16 пока «не долетели» до Украины
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Би-би-си, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре c ним будет тяжело, но возможно сотрудничать: «Это будет тяжелая работа, но мы трудолюбивы».

По словам украинского президента, он готов к сотрудничеству с Вашингтоном вне зависимости от того, кто будет у власти в США.

Трамп несколько дней назад сообщил, что выбрал кандидатом на пост вице-президента 39-летнего сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса, который в прошлом критиковал оказание военной помощи Украине. В частности, напоминает Би-би-си, в 2022 году сенатор заявлял, что ему «все равно, что так или иначе произойдет с Украиной». Выбор Трампа усилил опасения, что в случае его возвращения в Белый дом американская поддержка Киева может ослабнуть. «Может быть, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому нам придется работать с Соединенными Штатами», — сказал на это Зеленский.

Трамп выбрал критикующего помощь Украине сенатора своим вице-президентом
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Джеймс Дэвид Вэнс

В интервью президент Украины затронул также темы военной помощи со стороны Британии и поставки истребителей F-16, обещанные союзниками этим летом. По словам Зеленского, самолеты еще не прибыли в страну: «Прошло 18 месяцев, а самолеты до нас не долетели». В начале июля  госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что истребители Украине уже направили Дания и Нидерланды. Власти России осуждают поставки оружия и военной техники Украине.

Ранее на этой неделе Зеленский уже говорил, что его не пугает избрание Трампа, хотя в свой первый президентский срок (с января 2017-го по январь 2021 года) тот крайне скептически относился к поддержке Украины. «Что касается наших отношений с республиканцами, то у нас двухпартийная поддержка», — отмечал президент.

В прошлом Зеленский с сомнением отнесся к обещанию Трампа за 24 часа остановить военный конфликт Москвы и Киева и называл эту идею опасной: «То есть он говорит, что будет самостоятельно принимать решения — я даже не говорю о России — без обеих сторон, то есть без нас...». В Кремле допускали, что власти США действительно имеют возможность завершить конфликт за сутки.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Дональд Трамп США Украина истребители F-16
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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