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Выборы президента США ,  
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Блинкен не смог гарантировать поддержку Украины при Трампе у власти

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Выборы президента США
Каждая администрация самостоятельно определяет внешнеполитический курс государства, отметил госсекретарь, но напомнил, что двусторонние соглашения о безопасности с Украиной подписали более 20 из 32 стран НАТО
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Yves Herman / Reuters)

Каждая администрация США самостоятельно определяет внешнеполитический курс государства, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на Аспенском форуме по безопасности, не исключив, что Вашингтон может отказаться от поддержки Украины в случае прихода к власти другой администрации.

«Мы увидели двухпартийное большинство в обеих палатах конгресса, поддерживающее Украину. Я считаю, что поддержка все еще есть, и любая администрация, я думаю, примет это в расчет, и любой администрации придется задаваться сложными вопросами, что будет, если мы подведем Украину, что сделает Путин», — отметил Блинкен.

«У каждой администрации есть возможность, конечно, устанавливать свою собственную политику, которую мы не можем заблокировать в будущем», — добавил он.

Однако госсекретарь напомнил, что двусторонние соглашения о безопасности с Украиной подписали более 20 из 32 стран НАТО. «Это означает, что все эти страны, включая Соединенные Штаты, взяли на себя обязательство помочь Украине в течение следующего десятилетия. <...> Если бы мы отказались от этого — я полагаю, что это возможно, но, к счастью, у нас есть еще 20 с лишним стран», — подчеркнул Блинкен.

На прошедшем в Вашингтоне саммите НАТО Украина и более 20 стран подписали документ под названием «Украинский договор», в котором безопасность Украины названа неотъемлемой частью безопасности евроатлантического региона и других частей мира и обещано, что Киев будет получать поддержку, в том числе военную, «пока не одержит победу».

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В июне советники экс-президента США Дональда Трампа, выдвинутого кандидатом в президенты США от Республиканской партии, Кит Келлог и Фред Флейц представили ему план прекращения конфликта на Украине. Так, в случае его переизбрания на выборах в ноябре они предложили лишить Украину американской военной помощи, если та не начнет мирные переговоры с Россией.

«Ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчет ситуацию на поле боя», — заявили в ответ в Кремле.

Издание Politico сообщало о планах Трампа провести переговоры с Владимиром Путиным «о том, какую часть украинской территории может сохранить Россия», а также заключить соглашение о нерасширении НАТО на восток. Кремль опроверг обсуждение условий мира с экс-президентом.

Трамп также подчеркивал, что российско-грузинский конфликт произошел при президенте Джордже Буше-младшем, присоединение Крыма — при президенте Бараке Обаме, а нынешний украинский конфликт — при президенте Джо Байдене.

Экс-президент не раз обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа.

Сотрудничество с Трампом в случае его победы на выборах будет тяжелой работой, но «мы трудолюбивы», отмечал украинский лидер Владимир Зеленский.

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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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