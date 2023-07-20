Франция признала право на убежище для уклонистов от мобилизации в России

Нахождение в запасе не является достаточным основанием для получения статуса беженца, нужны доказательства того, что проситель убежища непосредственно подлежит мобилизации, пояснили во французском суде

Фото: Иван Ноябрев / ТАСС

Уклоняющиеся от мобилизации или дезертировавшие после призыва для участия в военной операции на Украине россияне имеют право претендовать на получение статуса беженца во Франции, говорится в сообщении национального суда республики по вопросам убежища.

В своем решении суд ссылается на законодательстве Евросоюза об убежище, которым предусматривается, что статус беженца может быть предоставлен лицу, которому грозит уголовное преследование за отказ от прохождения военной службы в рамках конфликта, во время которого могут быть потенциально совершены военные преступления.

В тексте также есть отсылка на постановление суда ЕС, из которого следует, что отказ от несения службы должен быть для лица, запросившего убежище, единственным способом избежать участия в предполагаемых военных преступлениях.

Суд отмечает, что претендент на убежище должен предоставить доказательства, что он действительно является военнообязанным и подлежит мобилизации, при этом факт нахождения в запасе сам по себе не является достаточным для того, чтобы предоставить в связи с этим статус беженца.

Частичная мобилизация в России была объявлена в сентябре 2022 года, соответствующий указ подписывал президент Владимир Путин. Минобороны объявило о завершении мобилизационных мероприятий в конце октября. Указ о завершении мобилизации не публиковался, в Кремле заявляли, что этого не требуется.

В прошлом году период мобилизации стал отягчающим обстоятельством при совершении целого ряда преступлений: оставлении части, неисполнении приказа, отказе участвовать в боевых действиях. Уголовную ответственность за неявку и дезертирство для контрактников и призывников распространили для граждан в запасе и призванных на сборы. В УК также включили новые статьи: о добровольной сдаче в плен и мародерстве.

В России уже выносились приговоры по делам о дезертирстве в период мобилизации.

Так, в марте военный суд в Барнауле приговорил к шести годам и шести месяцам тюрьмы офицера ФСО Михаила Жилина, который в сентябре 2022 года «совершил дезертирство и незаконно убыл через государственную границу» (он бежал в Казахстан, позже его депортировали на родину).

В мае восемь мобилизованных из Калининградской области получили от шести до семи лет лишения свободы по делу о дезертирстве. В ноябре прошлого года их отправили в Луганскую народную республику для участия в военной операции, в декабре они решили бежать. Добравшись до подмосковного Подольска они сдались полиции, заявив, что не были подготовлены к боевым действиям.

В том же мае военный суд в Новосибирске приговорил к пяти годам колонии рядового Владимира Константинова, который сбежал из палаточного лагеря, где проходил подготовку перед отправкой в зону военной операции на Украине.