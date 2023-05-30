Адвокат: сбежавшие из ЛНР мобилизованные получили сроки до 7 лет по делу о дезертирстве

Сбежавшие из ЛНР мобилизованные получили до 7 лет по делу о дезертирстве

Восемь мобилизованных сбежали из ЛНР в декабре. По словам мужчин, вместо боевой подготовки они рыли землянки и заготавливали продукты. Суд признал военных виновными в дезертирстве и неисполнении приказа

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил восьмерых мобилизованных из Калининградской области к срокам до семи лет по делу о дезертирстве, сообщил РБК их адвокат Евгений Савескул.

Мужчин признали виновными в дезертирстве, совершенном организованной группой, и неисполнении приказа. Младший сержант Евгений Кравченко и рядовой Александр Богаченко получили семь лет колонии, Александр Бабешко и Николай Колмачев — шесть лет, а Дмитрий Мельников, Александр Елисеев, Игорь Медведев и Денис Балахин — по шесть с половиной лет.

«Готовим апелляционную жалобу, пойдем в апелляционный суд», — сообщил адвокат. Он отметил, что у всех восьмерых «одинаковые преступления, одинаковые явки с повинной, одинаковые характеристики о личностях, но разные сроки, хотя по Конституции все едины перед законом».

«У тех, у кого шесть, понятно — там из-за детей. А Кравченко и Богаченко почему по семь дали? Это нонсенс. Апелляционную жалобу будем подавать во Второй Западный окружной суд», — уточнил Савескул.

Группу мобилизованных из Калининградской области перебросили в ЛНР для участия в спецоперации в ноябре, сообщал «Коммерсантъ». По словам мужчин, вместо боевой подготовки они были вынуждены «бороться за свои жизни и здоровье»: рыть землянки, заготавливать дрова, продукты.

В декабре, после того как им передали приказ о перебрасывании роты на передний край, военные решили бежать. Взяв с собой табельное оружие без патронов, мужчины дошли до ближайшего населенного пункта, где купили гражданскую одежду и сумки для оружия, а затем на такси выехали из зоны спецоперации. Они добрались до подмосковного Подольска, где явились в полицию. Газета писала, что мужчины отрицали свою вину и отмечали, что не были подготовлены к боевым действиям.

В мае пленум Верховного суда принял постановление, в котором разъяснил вопросы, касающиеся вынесения приговоров за дезертирство и сдачу в плен. В документе сказано, что военные в период боевых действий не имеют права уклониться от возложенных на них обязанностей службы, ссылаясь на состояние крайней необходимости (ст. 39 УК), даже если их жизни грозит опасность.