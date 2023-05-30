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Военная операция на Украине ,  
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Сбежавшие из ЛНР мобилизованные получили до 7 лет по делу о дезертирстве

Адвокат: сбежавшие из ЛНР мобилизованные получили сроки до 7 лет по делу о дезертирстве
Восемь мобилизованных сбежали из ЛНР в декабре. По словам мужчин, вместо боевой подготовки они рыли землянки и заготавливали продукты. Суд признал военных виновными в дезертирстве и неисполнении приказа
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил восьмерых мобилизованных из Калининградской области к срокам до семи лет по делу о дезертирстве, сообщил РБК их адвокат Евгений Савескул.

Мужчин признали виновными в дезертирстве, совершенном организованной группой, и неисполнении приказа. Младший сержант Евгений Кравченко и рядовой Александр Богаченко получили семь лет колонии, Александр Бабешко и Николай Колмачев — шесть лет, а Дмитрий Мельников, Александр Елисеев, Игорь Медведев и Денис Балахин — по шесть с половиной лет.

«Готовим апелляционную жалобу, пойдем в апелляционный суд», — сообщил адвокат. Он отметил, что у всех восьмерых «одинаковые преступления, одинаковые явки с повинной, одинаковые характеристики о личностях, но разные сроки, хотя по Конституции все едины перед законом».

«У тех, у кого шесть, понятно — там из-за детей. А Кравченко и Богаченко почему по семь дали? Это нонсенс. Апелляционную жалобу будем подавать во Второй Западный окружной суд», — уточнил Савескул.

Группу мобилизованных из Калининградской области перебросили в ЛНР для участия в спецоперации в ноябре, сообщал «Коммерсантъ». По словам мужчин, вместо боевой подготовки они были вынуждены «бороться за свои жизни и здоровье»: рыть землянки, заготавливать дрова, продукты.

В декабре, после того как им передали приказ о перебрасывании роты на передний край, военные решили бежать. Взяв с собой табельное оружие без патронов, мужчины дошли до ближайшего населенного пункта, где купили гражданскую одежду и сумки для оружия, а затем на такси выехали из зоны спецоперации. Они добрались до подмосковного Подольска, где явились в полицию. Газета писала, что мужчины отрицали свою вину и отмечали, что не были подготовлены к боевым действиям.

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В мае пленум Верховного суда принял постановление, в котором разъяснил вопросы, касающиеся вынесения приговоров за дезертирство и сдачу в плен. В документе сказано, что военные в период боевых действий не имеют права уклониться от возложенных на них обязанностей службы, ссылаясь на состояние крайней необходимости (ст. 39 УК), даже если их жизни грозит опасность. 

Авторы
Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Виктория Полякова Виктория Полякова
мобилизация дезертирство ЛНР приговор Калининградская область Военная операция на Украине

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Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

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