Бежавшему от мобилизации офицеру ФСО дали 6,5 года колонии

Михаил Жилин, ранее служивший в ФСО, в конце сентября уехал с семьей в Казахстан, где пытался получить убежище, но его депортировали за незаконное пересечение границы

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Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам и шести месяцам тюрьмы офицера, уехавшего из России после объявления частичной мобилизации, говорится на сайте суда. Его имя в сообщении не приводится, «Тайга.Инфо» (сайт издания заблокировал Роскомнадзор) уточняет, что речь идет о Михаиле Жилине.

Как заявили в суде, в сентябре прошлого года Жилин, опасаясь, что его направят в зону военных действий, «совершил дезертирство и незаконно убыл через государственную границу Российской Федерации на территорию другого государства, где был задержан». Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 338 (дезертирство в период мобилизации или военного положения) и ч. 1 ст. 322 УК (незаконное пересечение государственной границы).

Жилин будет отбывать наказание в колонии строгого режима, его лишили офицерского звания. Приговор пока не вступил в силу.

Михаил Жилин 18 лет служил в Федеральной службе охраны в Новосибирске. В конце сентября, после объявления частичной мобилизации, мужчина решил покинуть Россию вместе с семьей. Его жена Елена с детьми перешли границу с Казахстаном через погранпункт, а Жилин попытался пересечь ее нелегально из опасений, что его не выпустят из-за доступа к гостайне. В итоге Жилина задержали казахстанские пограничники, в двух странах на него завели уголовные дела.

Супруги попытались получить убежище в Казахстане, но власти им отказали. В конце декабря жена Жилина сообщила, что ее мужа депортировали. Елена пытается получить убежище во Франции, сообщала журналистка Евгения Балтатарова (внесена Минюстом в реестр иноагентов).