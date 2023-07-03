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Картаполов исключил необходимость в мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер»

Картаполов: необходимости в мобилизации из-за ухода «Вагнера» из зоны боевых действий нет
Андрей Картаполов заявил, что на момент попытки мятежа члены ЧВК «Вагнер» находились в лагерях, отражение наступления ВСУ «шло практически без их участия». По его словам, в резерве вагнеровцев «есть чем и кем заменить»
Андрей Картаполов
Андрей Картаполов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Необходимости в новой мобилизации из-за ухода бойцов ЧВК «Вагнер» из зоны военных действий на Украине «на сегодня и в ближайшем будущем нет», заявил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Депутат напомнил о словах президента Владимира Путина, который также говорил, что сейчас проводить дополнительную мобилизвцию не нужно. «Идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование [воинских] соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка», — сказал Картаполов.

По словам парламентария, угрозы снижения боевого потенциала российских военных нет: он заявил, что на момент попытки мятежа все члены ЧВК «Вагнер» находились в лагерях, и отражение наступления украинских войск «шло практически без их участия». Картаполов добавил, что вагнеровцев «есть чем и кем заменить» в резерве.

Глава думского комитета ранее объяснил мятеж основателя ЧВК Евгения Пригожина отстранением вагнеровцев от военной операции: по словам Картаполова, Пригожина предупреждали, что если его структура не подпишет контракт с Минобороны, бойцы не смогут участвовать в боевых действиях, «ни денег, ни финансовых, ни материальных ресурсов больше не будет». Путин говорил, что ЧВК финансировалась целиком из госбюджета; только с мая 2022 года по май 2023-го на содержание и стимулирующие выплаты ушло 86,262 млрд руб.

Пригожин 23 июня обвинил Минобороны в ударе по тыловому лагерю вагнеровцев и гибели некоторых бойцов, что в военном ведомстве опровергли и назвали провокацией. Против основателя ЧВК завели дело о вооруженном мятеже (впоследствии его прекратили). На следующий день Пригожин заявил, что вагнеровцы контролируют Ростов-на-Дону, а часть бойцов направилась в Москву. Позднее он объявил о возвращении ЧВК в тыловые лагеря. Такая договоренность была достигнута после переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. Бизнесмену позволили выехать в Белоруссию, вагнеровцам предложили три опции: уехать вслед за Пригожиным, уйти со службы либо заключить контракт с Минобороны.

2 июля ЧВК объявила, что в связи с «временным неучастием» в военной операции на Украине и переездом в Белоруссию на месяц приостанавливает работу региональных центров вербовки.

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Частичная мобилизация была объявлена в России в сентябре 2022 года. Чуть более чем через месяц глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался о выполнении задания по призыву 300 тыс. россиян. Военкоматы продолжат набор за счет добровольцев и контрактников, говорил он. При этом указа о завершении мобилизации издано не было. Власти уверяют, что сейчас необходимости в дополнительном призыве по мобилизации нет.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Андрей Картаполов ЧВК Вагнер Евгений Пригожин мобилизация Военная операция на Украине
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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