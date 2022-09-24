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Путин подписал закон о 10 годах колонии за дезертирство

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, в которых предлагается считать периоды мобилизации, военного положения и военного времени отягчающими обстоятельствами при совершении преступления.

Согласно документу, ужесточается наказание за самовольное оставление части (ст. 337 УК — до десяти лет лишения свободы), неисполнение подчиненным приказа начальника в военное время (ст. 332 УК) и отказ от участия в военных или боевых действиях (новая ч. 2.1 ст. 332) «в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий»

Граждане, находящиеся в запасе и призванные на военные сборы, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками.

Материал дополняется
 

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