В Новосибирске мобилизованному дали пять лет за дезертирство
Рядовой Владимир Константинов получил пять лет колонии общего режима за уклонение от службы, сообщается в телеграм-канале 2-го Восточного окружного военного суда.
Новосибирский гарнизонный военный суд признал Константинова виновным в преступлении по ч. 3 ст. 338 УК (дезертирство), которая предусматривает от пяти до 15 лет лишения свободы.
«Военнослужащий с целью уклониться от прохождения военной службы 29 декабря 2022 года самовольно оставил палаточный лагерь воинской части, дислоцированной в Новосибирской области, и убыл к месту жительства, где стал проживать с семьей, проводя время по своему усмотрению, не желая продолжать военную службу», — сказано в сообщении суда.
«Коммерсантъ» пишет, что Константинова, который работал в Новосибирской области грузчиком на фабрике мороженого, призвали в армию в рамках частичной мобилизации. Прежде он проходил срочную службу в Приморском крае в 2016–2017 годах.
В палаточном лагере мужчина пробыл около трех месяцев, где мобилизованных готовили к отправке на военную операцию. Как отмечает издание, он покинул лагерь перед отправкой последней группы бойцов в зону боевых действий. По данным издания, Константинов перелез через забор и вызвал такси.
В конце января его попросили прибыть в военный следственный отдел Следственного комитета России по Новосибирскому гарнизону. Константинов признал вину в дезертирстве и заявил во время допроса, что «лучше отправиться в тюрьму, чем на фронт».