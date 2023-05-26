В Новосибирске мобилизованному дали пять лет колонии за побег из тренировочного лагеря

В Новосибирске мобилизованному дали пять лет за дезертирство

Мобилизованный в прошлом декабре самовольно покинул тренировочный лагерь в Новосибирской области и вернулся к семье. Ему дали пять лет колонии

Фото: Владислав Шатило / РБК

Рядовой Владимир Константинов получил пять лет колонии общего режима за уклонение от службы, сообщается в телеграм-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

Новосибирский гарнизонный военный суд признал Константинова виновным в преступлении по ч. 3 ст. 338 УК (дезертирство), которая предусматривает от пяти до 15 лет лишения свободы.

«Военнослужащий с целью уклониться от прохождения военной службы 29 декабря 2022 года самовольно оставил палаточный лагерь воинской части, дислоцированной в Новосибирской области, и убыл к месту жительства, где стал проживать с семьей, проводя время по своему усмотрению, не желая продолжать военную службу», — сказано в сообщении суда.

«Коммерсантъ» пишет, что Константинова, который работал в Новосибирской области грузчиком на фабрике мороженого, призвали в армию в рамках частичной мобилизации. Прежде он проходил срочную службу в Приморском крае в 2016–2017 годах.

В палаточном лагере мужчина пробыл около трех месяцев, где мобилизованных готовили к отправке на военную операцию. Как отмечает издание, он покинул лагерь перед отправкой последней группы бойцов в зону боевых действий. По данным издания, Константинов перелез через забор и вызвал такси.

В конце января его попросили прибыть в военный следственный отдел Следственного комитета России по Новосибирскому гарнизону. Константинов признал вину в дезертирстве и заявил во время допроса, что «лучше отправиться в тюрьму, чем на фронт».