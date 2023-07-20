Подоляк заявил, что суда не зайдут в порты Украины без зерновой сделки

Подоляк отреагировал на предупреждение России о том, что суда, следующие через Черное море в украинские порты, будут рассматриваться как перевозчики военных грузов. По его словам, страны «не решатся» отправлять туда свои корабли

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После завершения зерновой сделки ни одно грузовое судно не зайдет в украинские порты в Черном море, заявил в эфире телеканала «Рада» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Ни одна страна не решится отправлять свои корабли. И это не вопрос судов, это вопрос страховых компаний», — сказал он (цитата по «Страна.ua»).

Так Подоляк отреагировал на заявление российского Минобороны, которое предупредило, что с 20 июля будет рассматривать все суда, следующие через Черное море в украинские порты, как перевозчиков грузов военного назначения. Страны, под флагами которых идут суда, Министерство посчитает вовлеченными в военный конфликт на стороне Украины. Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены «временно опасными для судоходства». Подоляк считает, что действия России связаны с «отсутствием международной реакции».

Reuters сообщил, что Украина 18 июля направила письмо в Международную морскую организацию ООН с предложением создать временный маршрут для экспорта продовольствия по Черному морю и механизм по предоставлению «гарантий возмещения ущерба» компаниям и судам, которые будут заходить в порты после завершения зерновой сделки. В Белом доме США сообщили, что продолжат содействовать усилиям Украины по поставкам зерна, «чем могут», однако Вашингтону «нечего сообщить о том, что касается морской части».

17 июля в российском МИДе заявили, что без участия Москвы действие зернового соглашения прекращается, о чем Россия проинформировала турецкую и украинскую стороны, а также секретариат ООН. Президент Владимир Путин сказал, что Россия проявляла «чудеса выдержки и толерантности» при продлении этой сделки, однако «никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке никто выполнять не собирался».

По словам Путина, Москва вернется к сделке при выполнении ряда условий. В их числе — вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки; устранение препятствий для российских банков и финансовых институтов, которые обслуживают это операции; возобновлении поставок в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники; возобновление аммиакопровода «Тольятти — Одесса».