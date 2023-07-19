Путин заявил о «чудесах выдержки» при продлении зерновой сделки

Однако никто никаких обязательств по зерновой сделке выполнять не собирался, заявил президент, назвав это «наглостью и бесцеремонностью». Зерновое соглашение «в прежнем виде утратило смысл», подчеркнул он

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Россия проявляла «чудеса выдержки и толерантности», продлевая зерновую сделку, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Но никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке никто выполнять не собирался», — сказал Путин.

По его словам, российской стороне «чинят препятствия» даже для безвозмездных поставок российских удобрений в беднейшие страны. Он назвал невыполнение обязательств перед Москвой «наглостью и бесцеремонностью».

Зерновое соглашение «в прежнем виде утратило смысл», подчеркнул глава государства.

Зерновая сделка была заключена год назад Россией и Украиной независимо друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Соглашение состояло из двух частей: первая касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного, а вторая — отмены ограничений на российский сельхозэкспорт. Москва неоднократно заявляла, что последняя часть так и не была выполнена. Действие соглашения несколько раз продлевалось, последний срок истек 17 июля.

В понедельник в Кремле заявили об «остановке» зерновой сделки. В то же время там выразили готовность вернуться к соглашению, как только будут выполнены требования Москвы. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил увязывание прекращения действия зерновой инициативы с атакой на Крымский мост.

В числе необходимых условий для продления сделки российские власти называли переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты. ООН направила Москве предложения, которые в том числе предполагают «устранение препятствий, влияющих на финансовые операции через Россельхозбанк». В Киеве, хотя и призывают к сохранению сделки, считают, что идти ради этого на уступки для Москвы нельзя.

Накануне Песков утверждал, что Киев использовал зерновые коридоры в боевых целях.

19 июля Минобороны России заявило, что в связи с прекращением действия зернового соглашения с 0:00 20 июля все суда, направляющиеся по акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться «как потенциальные перевозчики грузов военного назначения», а страны, под флагами которых идут суда, Россия будет считать вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Кроме того, ведомство объявило ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях Черного моря «временно опасными для судоходства».