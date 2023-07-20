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Боррель допустил рост вывоза зерна с Украины по «маршрутам солидарности»

Боррель: после прекращения зерновой сделки придется увеличить поставки зерна по суше
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Евросоюзу после прекращения действия зерновой сделки придется нарастить поставки зерна с Украины по суше, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Помимо моря, у нас есть «маршруты солидарности», которые позволяют экспортировать большое количество зерна из черноморских портов через [сухопутные] границы соседних с Украиной стран-членов [ЕС], — напомнил он. — Эти [поставки] придется увеличить».

По словам Борреля, из-за невозможности поставлять зерно морем государства — соседи Украины должны будут «прилагать больше усилий, открывать границы и обеспечивать транспорт» для экспорта зерна.

«Маршруты солидарности» были запущены в марте 2022 года. Накануне в Еврокомиссии заявили, что на фоне остановки зерновой сделки работают с приграничными с Украиной странами Евросоюза над увеличением пропускной способности этих путей.

17 июля Москва объявила о прекращении действия зерновой сделки, которая предполагала безопасный вывоз сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного. По словам президента Владимира Путина, обязательства по отношению к России в рамках этого соглашения «никто выполнять не собирался». Москва требовала вывести из-под санкций поставки российского зерна и удобрений, устранить препятствия для работы обслуживающих эти операции российских банков и возобновить поставки в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники.

После окончания зерновой сделки ни одно грузовое судно не зайдет в украинские порты в Черном море, подчеркнул глава офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Приграничные с Украиной страны (Венгрия, Болгария, Польша, Румыния и Словакия) выступают против поставок зерна с Украины и требуют продлить истекающий 15 сентября запрет на ввоз украинского зерна, «так как это единственный способ защитить интересы европейских фермеров». Транзит зерна через территории этих стран разрешен. Власти Польши грозили закрыть границу для зерна с Украины и продлить запрет на его поставки в страну после 15 сентября, если этого не сделает Брюссель.

Теги
Жозеп Боррель Зерновая сделка ЕС Украина
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