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Евросоюз отказался переподключать Россельхозбанк к SWIFT

Представитель ЕС Петер Стано: Евросоюз не станет переподключать Россельхозбанк к SWIFT
SWIFT прекратила обслуживание Россельхозбанка в июне прошлого года. Переподключение банка к системе было одним из условий России для продления зерновой сделки. В ЕС заявили, что до окончания конфликта это сделать невозможно
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Евросоюз не станет переподключать Россельхозбанк к SWIFT до окончания конфликта на Украине, заявил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы политического блока Петер Стано.

Дипломат подчеркнул, что отключение от SWIFT является частью санкций, введенных европейскими странами и их союзниками в ответ на проведение Россией специальной военной операции на Украине, они могут быть смягчены или сняты только после завершения конфликта.

Говоря о «зерновой сделке», Стано отметил: «единственным, что мешает беспрепятственным торговым потокам и экспорту продовольствия и сельхозпродукции через Черное море», остается спецоперация. К тому же, по его словам, конфликт на Украине «усугубил и без того серьезные глобальные проблемы продовольственной безопасности».

«Санкции ЕС не касаются торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией, между ними по-прежнему существуют варианты платежей», — подчеркнул дипломат.

SWIFT прекратила обслуживание Россельхозбанка с 14 июня 2022 года. Он отключен от системы, но при этом не находится под блокирующими санкциями Евросоюза. В ЕС неоднократно сообщали, что изучают возможность переподключения банка к SWIFT для облегчения экспорта российской сельскохозяйственной продукции, но этого пока не произошло.

Вместо SWIFT Евросоюз в марте этого года разрешил Россельхозбанку использовать факс и электронную почту. А в апреле стало известно, что Минфин США дал разрешение на обработку платежей Россельхозбанка JPMorgan Chase&Co, сообщал Reuters.

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Российский МИД называл переподключение Россельхозбанка к SWIFT одной из пяти ключевых проблем, стоящих на пути продления зерновой сделки. «Переподключение Россельхозбанка, который обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным вопросам, сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом. Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперед», — говорил замглавы ведомства Сергей Вершинин.

Зерновую сделку Россия и Украина заключили с Турцией и ООН в июле 2022 года и с тех пор несколько раз продлевали. Соглашение состоит из двух частей: первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Россия неоднократно указывала, что вторая часть зерновой сделки не выполняется, из-за чего ее продление было под вопросом.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сторонам удалось договориться о продлении соглашения еще на два месяца, в Москве эту информацию подтвердили. По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, «перекосы» в исполнении соглашения по зерну должны быть «максимально быстро исправлены». Новый срок действия соглашения — до 17 июля.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
SWIFT Россельхозбанк санкции ЕС
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