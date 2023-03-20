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МИД назвал условия приостановки участия России в зерновой сделке

МИД: Россия приостановит участие в зерновой сделке 18 мая без прогресса по удобрениям
Фото: Дмитрий Дадонкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Дадонкин / ТАСС

Россия приостановит участие в зерновой сделке 18 мая, если к этой дате не будет продвижения в реализации российской части договоренности, в том числе по экспорту российской продукции, заявил МИД.

В ведомстве уточнили, что решение по продлению соглашения будет зависеть от выполнения нескольких условий:

  • переподключения «Россельхозбанка» к SWIFT;
  • возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;
  • отмены ограничений на страхование и перестрахование, а также снятия запрета на доступ в порты;
  • восстановления работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса»;
  • разблокировки зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

«Без продвижения по выполнению указанных требований, которые абсолютно не новы и должны были быть решены в рамках Меморандума Россия — ООН, наше участие в «черноморской инициативе» будет приостановлено», — подчеркнули в МИД.

В ведомстве заявили, что до сих пор выполняется только украинская часть договоренности по экспорту зерна. При этом поставки российской сельхозпродукции и удобрений, даже беднейшим странам на безвозмездной основе, остаются заблокированными из-за западных санкций и «политических игр Киева».

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года, Россия и Украина подписали соглашение по отдельности с Турцией и ООН. Соглашение включало две части: создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также снятие препятствий для экспорта российских удобрений. Срок действия соглашения истекал 18 марта, 14 марта Россия объявила о продлении действия зерновой сделки на 60 дней — до 18 мая, хотя до этого сделка автоматически продлевалась на 120 дней.

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Москва неоднократно заявляла, что российская часть сделки не выполняется. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя говорил, что после 18 мая страна продлит свое участие в соглашении только в случае прогресса в исполнении ее условий. Дипломат призывал западные страны вывести операции, сопровождающие сельскохозяйственный экспорт, из-под санкций.

Теги
МИД Россия Зерновая сделка удобрения
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