Минобороны России сообщило об ударах по Harpoon в Одесской области

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 56,45 (-0,71) Инвестиции, 19 июл, 15:59
Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 55,44 (-1,12) Инвестиции, 19 июл, 15:59
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 13:56
«Локомотив» попросил Академию наук установить дату основания клуба Спорт, 13:51
Карякин предрек хаос в шахматах после отказа Карлсена защищать титул Спорт, 13:51
Энергопотребление майнинга выросло на 63% за год Крипто, 13:49
Лавров заявил о расширении географических задач спецоперации на Украине Политика, 13:45
«Доставка и точка»: что важно для покупателя интернет-магазина Pro, 13:41
«Газпром» сообщил, что так и не получил от Siemens документы по турбине Бизнес, 13:37
В Роспотребнадзоре назвали рост заболеваемости COVID почти повсеместным Общество, 13:35
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Карлсен отказался играть с Непомнящим матч за титул чемпиона мира Спорт, 13:33
Пять человек пострадали при опрокидывании автобуса с детьми на Алтае Общество, 13:33
Акции СПБ Биржи упали на 8,7% на заявлении Банка России Инвестиции, 13:31
Как решить многолетнюю проблему пробок в мегаполисе Партнерский проект, 13:30
Аксенов назвал Крым «самым пострадавшим в плане туризма регионом» Политика, 13:28
Шубенков ответил украинке на слова «русские ничего не понимают» Спорт, 13:16
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны России сообщило об ударах по Harpoon в Одесской области

Близ Одессы находился противокорабельный комплекс Harpoon, произведенный в США, его уничтожили. Кроме того, во время воздушного боя сбиты истребитель и штурмовик, убиты более 200 человек во время удара по пункту дислокации ВСУ

Video

Воздушно-космические силы нанесли удары по пусковой установке антикорабельного комплекса Harpoon американского производства, сообщило Минобороны во время брифинга о ходе спецоперации на Украине.

Уничтоженная, по данным министерства, установка находилась близ села Усатово Одесской области. Российские истребители также сбили украинские истребитель МиГ-29 в Николаевской области и штурмовик Су-25 в ДНР в ходе воздушных боев, добавили в ведомстве.

Кроме того, по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в Дачном Одесской области нанесен удар оружием большой дальности, там готовили резервистов украинской армии. По информации Минобороны России, погибли более 200 человек, более десяти единиц зарубежной военной техники уничтожено.

«За сутки поражены: пять взводов реактивных систем залпового огня «Град» 48-й и 58-й мотопехотных бригад, шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30», — добавили в министерстве, пояснив, что это произошло в ходе контрбатарейной борьбы.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на этой неделе
Политика
РСЗО HIMARS

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Плохой — это лучший»: правила продаж недовольным клиентам
Статьи
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images На чужой стороне: как сохранить свои активы за рубежом
Статьи
Pro
Фото: Lintao Zhang / Getty Images Восемь признаков того, что работник может уволиться
Статьи
Pro
Говард Маркс 12 мифов об инвестициях от автора любимой рассылки Уоррена Баффетта
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Параллельный импорт техники: что не так
Статьи
Pro
Каким финансовым директорам компании готовы платить больше
Статьи
Pro
Фото: Jan Kruger / Getty Images От Грузии до Сербии: где открыть компанию, чтобы избежать санкций
Статьи

Противокорабельные дозвуковые ракеты Harpoon разработала компания McDonnell Douglas, они производятся в США корпорацией Boeing. Максимальная дальность стрельбы — 90–200 км и зависит от модификации ракет, в некоторых модификациях она может достигать 280 км. Ракеты Harpoon бывают воздушного, корабельного или берегового базирования и помимо кораблей способны поражать наземную оборонную инфраструктуру.

Пусковые установки и ракеты Harpoon украинским силам передала Дания, сообщал Пентагон в конце мая. Американские власти включили ракетный комплекс этой модели в очередной пакет военной помощи Украине в середине июня. Минобороны России прежде уже утверждало об уничтожении поставленных на Украину Harpoon, в частности 8 и 12 июля.

Володин увидел риск прилета поставляемых Украине ракет к их владельцам
Политика
Вячеслав Володин

Россия начала спецоперацию на Украине почти пять месяцев назад, в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «денацификацию» и демилитаризацию соседнего государства. По его мнению, официальный Киев в течение восьми лет подвергал жителей Донбасса «геноциду».

Поставки западных вооружений на Украине власти России критикуют. Путин говорил, что Москва все равно добьется своих целей, а военная помощь Запада лишь затягивает конфликт.

Украина объявила мобилизацию, ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Москвой.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобороны Одесская область
Материалы по теме
Володин оценил планы Пентагона защищаться от ракет воздушными шарами
Политика
Глава Минобороны ФРГ заявила о заканчивающемся оружии для помощи Украине
Политика
Чем воюет Украина: сколько и какого оружия получил Киев от Запада
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter