Минобороны России сообщило об ударах по Harpoon в Одесской области

Близ Одессы находился противокорабельный комплекс Harpoon, произведенный в США, его уничтожили. Кроме того, во время воздушного боя сбиты истребитель и штурмовик, убиты более 200 человек во время удара по пункту дислокации ВСУ

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Воздушно-космические силы нанесли удары по пусковой установке антикорабельного комплекса Harpoon американского производства, сообщило Минобороны во время брифинга о ходе спецоперации на Украине.

Уничтоженная, по данным министерства, установка находилась близ села Усатово Одесской области. Российские истребители также сбили украинские истребитель МиГ-29 в Николаевской области и штурмовик Су-25 в ДНР в ходе воздушных боев, добавили в ведомстве.

Кроме того, по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в Дачном Одесской области нанесен удар оружием большой дальности, там готовили резервистов украинской армии. По информации Минобороны России, погибли более 200 человек, более десяти единиц зарубежной военной техники уничтожено.

«За сутки поражены: пять взводов реактивных систем залпового огня «Град» 48-й и 58-й мотопехотных бригад, шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30», — добавили в министерстве, пояснив, что это произошло в ходе контрбатарейной борьбы.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Противокорабельные дозвуковые ракеты Harpoon разработала компания McDonnell Douglas, они производятся в США корпорацией Boeing. Максимальная дальность стрельбы — 90–200 км и зависит от модификации ракет, в некоторых модификациях она может достигать 280 км. Ракеты Harpoon бывают воздушного, корабельного или берегового базирования и помимо кораблей способны поражать наземную оборонную инфраструктуру.

Пусковые установки и ракеты Harpoon украинским силам передала Дания, сообщал Пентагон в конце мая. Американские власти включили ракетный комплекс этой модели в очередной пакет военной помощи Украине в середине июня. Минобороны России прежде уже утверждало об уничтожении поставленных на Украину Harpoon, в частности 8 и 12 июля.

Россия начала спецоперацию на Украине почти пять месяцев назад, в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «денацификацию» и демилитаризацию соседнего государства. По его мнению, официальный Киев в течение восьми лет подвергал жителей Донбасса «геноциду».

Поставки западных вооружений на Украине власти России критикуют. Путин говорил, что Москва все равно добьется своих целей, а военная помощь Запада лишь затягивает конфликт.

Украина объявила мобилизацию, ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Москвой.