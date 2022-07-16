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Володин увидел риск прилета поставляемых Украине ракет к их владельцам

Володин увидел риск прилета поставляемых Украине ракет обратно к их владельцам
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Западные страны могут пострадать от ударов тех же ракет, что они поставили Украине в качестве военной помощи. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

«Принцип бумеранга. Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно», — предположил он.

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Так Володин отреагировал на интервью министра обороны Украины Алексея Резникова Би-би-си, где он признался, что не очень хорошо разбирается в ракетных системах, которые западные страны поставляют Украине. Речь шла о планах США поставить Киеву два зенитных ракетных комплекса NASAMS.

«Я не готов ответить. Я не ракетчик, я — адвокат, юрист в должности министра обороны. Потому я сейчас не готов вам сказать. Но я быстро учусь. Я могу рассказать вам о других видах вооружений, о которых я раньше даже не подозревал», — сказал Резников в ответ на вопрос, какую часть Украины смогут защитить NASAMS.

При этом он отметил, что уже различает MLRS и HIMARS, и обещал узнать все о NASAMS в деталях.

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Вячеслав Володин Алексей Резников Украина поставки оружия

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
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