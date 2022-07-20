В США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на этой неделе

На этой неделе США объявят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе пресс-конференции.

«На этой неделе администрация США объявит новый пакет помощи Украине, который станет уже шестнадцатым. Пакет будет включать больше HIMARS, дополнительные боеприпасы для РЗСО и для артиллерии», — сообщил Кирби.

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине реактивных систем залпового огня HIMARS 1 июня. В конце прошлого месяца главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что HIMARS уже применяют в Донбассе. В начале июля США анонсировали новый пакет помощи Украине, куда должны войти снаряды к этим РСЗО. В посольстве России заявили, что поставки военной помощи Украине не приближают мир, а американское оружие применяется «для уничтожения городов Донбасса».

Министр обороны Украины Алексей Резник отмечал, что Киев обязался не использовать переданное Западом высокоточное оружие для ударов по объектам в России. Однако представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий допустил использование HIMARS против российских объектов в Крыму. Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович также отмечал, что обещание не бить по целям на территории России не распространяется на Крымский мост, поскольку он «первой частью проходит по территориальным водам Украины» и сооружен «незаконно».