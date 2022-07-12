Минобороны отчиталось об уничтожении комплекса Harpoon под Одессой

В предыдущий раз о поражении пусковых установок комплекса Harpoon под Одессой Минобороны России сообщило 8 июля

Фото: Минобороны РФ

В Одесской области Украины ударом российских ракет «Искандер» уничтожены пусковые установки комплекса Harpoon, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

«В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon («Гарпун») производства США», — говорится в сообщении.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 243 самолета, 137 вертолетов, 1513 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4046 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машины реактивной системы залпового огня, 3135 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4165 единиц специальной военной автомобильной техники, уточнили в российском военном ведомстве.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В Херсонской области сообщили об ударе HIMARS по Новой Каховке Политика

Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении крылатыми ракетами «Калибр» склада оружия в Днепропетровской области Украины, где в том числе хранились боеприпасы для поставленных Киеву американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.



На складе в районе поселка Радушное также были снаряды к гаубицам М777 и самоходным пушкам 2С7 «Пион», утверждает представитель ведомства Игорь Конашенков.

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8 июля Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили две установки ракетного комплекса Harpoon, доставленные из Великобритании. «Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon», — сказал он тогда.

30 июня представитель Минобороны сообщил, что российские военные в качестве «шага доброй воли» завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. «Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря», — сказал тогда Конашенков.