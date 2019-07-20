В Москве начался митинг за допуск оппозиции на выборы в Мосгордуму

В субботу, 20 июля, на проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг за регистрацию не допущенных на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Цель митинга — поддержать Любовь Соболь, Илью Яшина, Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину и других незарегистрированных выдвиженцев, заявили РБК его организаторы.

Собравшиеся выкрикивают «позор» и другие лозунги с критикой действующей власти, передает корреспондент РБК. «Я не хочу ждать, пока мы все будем похожи на фотографии из приложения FaceApp, потому что они крадут не только наши деньги, но и наше будущее», — заявил со сцены Гудков. Кандидат от «Яблока» Елена Русакова призвала к расформированию Мосгоризбиркома и отставке его главы Валентины Горбуновой.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что в акции на Сахарова «принимают участие порядка 12 тыс. человек». «Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», — сказали в главке. По оценкам организации «Белый счетчик», к 15:00 на митинг пришли 17,7 тыс. человек.

О том, что большинство крупных независимых кандидатов получили отказ в регистрации, стало известно в прошлую субботу. На следующий день оппозиция провела несанкционированный митинг в центре Москвы. Протестующие дошли от Новопушкинского сквера до мэрии, а затем пришли к зданию Мосгоризбиркома. После того как они начали там сидячую забастовку, некоторых участников встречи задержали.

Причиной отказа в регистрации у большинства кандидатов в окружных избиркомах назвали брак в подписях. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-конференции заявлял, что у независимых выдвиженцев обнаружены подписи несуществующих людей и «мертвые души». При этом, как рассказал РБК один из выдвиженцев, Дмитрий Гудков, отказавшаяся зарегистрировать его окружная комиссия даже не ознакомилась с предоставленными им доказательствами качества собранных им подписей.