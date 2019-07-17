В избиркоме сообщили результаты регистрации на выборы в Мосгордуму

В избиркоме сообщили результаты регистрации на выборы в Мосгордуму

На выборах в депутаты Мосгордумы по итогам рассмотрения документов зарегистрированы 233 кандидата. Об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, передает корреспондент РБК.

Всего по 45 избирательным округам было подано 426 заявлений. Партии выдвинули 278 кандидатов, остальные были самовыдвиженцами. Документы на регистрацию сдали 290 человек, остальные снялись с выборов, уточнили в избиркоме. Регистрацию в итоге прошли 233 кандидата: 171 от партий, 62 самовыдвиженца (39 беспартийным кандидатам было отказано). Всего отказ в регистрации кандидатом получили 67 человек.

В Мосгоризбиркоме также отметили, что больше всего партийных кандидатов зарегистрированы от ЛДПР (45 человек), КПРФ (44) и «Справедливой России» (40).

Прием документов кандидатов в депутаты Мосгордумы закончился 6 июля. По итогам процедуры проверки подписей избирком признал недействительными 11,4% подписей в поддержку Ильи Яшина — главы совета депутатов Красносельского округа Москвы. Также не были зарегистрированы экс-депутаты Госдумы Геннадий и Дмитрий Гудковы, бывший глава «Яблока» Сергей Митрохин, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов.