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Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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Выборы в Мосгордуму ,  
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В избиркоме сообщили результаты регистрации на выборы в Мосгордуму

На выборах в депутаты Мосгордумы по итогам рассмотрения документов зарегистрированы 233 кандидата. Об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, передает корреспондент РБК.

Всего по 45 избирательным округам было подано 426 заявлений. Партии выдвинули 278 кандидатов, остальные были самовыдвиженцами. Документы на регистрацию сдали 290 человек, остальные снялись с выборов, уточнили в избиркоме. Регистрацию в итоге прошли 233 кандидата: 171 от партий, 62 самовыдвиженца (39 беспартийным кандидатам было отказано). Всего отказ в регистрации кандидатом получили 67 человек.

В Мосгоризбиркоме также отметили, что больше всего партийных кандидатов зарегистрированы от ЛДПР (45 человек), КПРФ (44) и «Справедливой России» (40).

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Прием документов кандидатов в депутаты Мосгордумы закончился 6 июля. По итогам процедуры проверки подписей избирком признал недействительными 11,4% подписей в поддержку Ильи Яшина — главы совета депутатов Красносельского округа Москвы. Также не были зарегистрированы экс-депутаты Госдумы Геннадий и Дмитрий Гудковы, бывший глава «Яблока» Сергей Митрохин, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов.

Независимые кандидаты обвиняли избирком в том, что данные о подписавшихся в их поддержку намеренно искажались для того, чтобы не допустить их к выборам. 14 июля в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку независимых кандидатов. По данным столичного ГУ МВД, были задержаны более 25 человек, в том числе Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Депутаты избираются на срок в пять лет. Для регистрации кандидатам необходимо было собрать 3% подписей от всех избирателей округа (от 4,5 тыс. до 5,5 тыс.).

Теги: Мосгоризбирком, Мосгордума
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