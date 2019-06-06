Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,13 -0,27 EUR Бирж. 73,52 +0,15 Brent 60,45 +0,43% USD Нал. 65,55 64,63 EUR Нал. 73,87 73,00 USD ЦБ 65,23 +0,11 EUR ЦБ 73,27 -0,10 EUR/USD 1,1292 +0,0072 BTC/USD Бирж. 7 662,10 -127,30 IMOEX 2 728,25 +0,98% RTSI 1 319,85 +1,27% DJIA 25 617,60 +0,31% Nasdaq 7 576,88 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,7%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,7%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 65,23 (+0,11) Quote, 12:20
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 73,27 (-0,1) Quote, 12:20
Захарова прокомментировала отсутствие на ПМЭФ политиков из США Политика, 20:18 РФПИ вложит 650 млн руб. в открытие магазинов сети «Фасоль» Бизнес, 20:06 Как сделать красивые фото для Instagram: 5 базовых правил Афродиты РБК Стиль и HUAWEI, 20:02 В Татарстане легкий самолет вынужденно сел в поле Общество, 19:57 СМИ узнали о переходе Эдена Азара в «Реал» за €147 млн Спорт, 19:56 Британия предложила России изменить свое поведение Политика, 19:44 Зубков не нашел альтернативы Миллеру на посту главы «Газпрома» Общество, 19:43 Мединский назвал сериал «Чернобыль» «мастерски сделанным фильмом» Общество, 19:42 Зеленский назвал условия для своей отставки Политика, 19:37 О чем говорило правительство на ПМЭФе Экономика, 19:36 В Роскомнадзоре пообещали стратегическое решение по блокировке Telegram Технологии и медиа, 19:32 Футболистов сборной России с караваем встретили в Саранске Спорт, 19:17 РФПИ вложится в космодром Байконур и онлайн-кинотеатр ivi Бизнес, 19:17 Будущее здравоохранения: что мешает внедрению искусственного интеллекта РБК и Philips, 19:12
Политика ,  
0 
Самовыдвиженцы, отказ от бренда «Единой России» и разрешенная критика В чем особенности стартовавшей в Москве избирательной кампании в Городскую думу
Привлечение властями медийных фигур, отказ от бренда «Единой России» и большое количество самовыдвиженцев. РБК проанализировал особенности стартовавшей избирательной кампании по выборам в Мосгордуму
Фото: Артем Житенев / РИА Новости

6 июня, через день после того как Мосгордума назначила очередные выборы в столичный парламент на сентябрь, потенциальные кандидаты начали подачу документов в Мосгоризбирком. Сбор подписей в поддержку кандидатов и подача других необходимых документов в окружные избирательные комиссии продлятся до 9 июля.

Как стать кандидатом в депутаты Мосгордумы

Самовыдвиженцам и кандидатам от непарламентских партий для регистрации необходимо собрать подписи 3% избирателей от своего избирательного округа — в среднем это около 5 тыс. человек.

Не потребуется собирать подписи представителям парламентских партий — «Единой России», ЛПДР, КПРФ и «Справедливой России».

Все 45 депутатов Мосгордумы будут избраны по одномандатным округам. В этом году в нескольких столичных избирательных округах впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.

В чем основная интрига

Наибольший резонанс вызвало заявление о выдвижении на выборы учредителя благотворительного фонда «Вера» Нюты Федермессер. О ее планах баллотироваться в столичный парламент собеседники РБК сообщили в марте, впоследствии она подтвердила эту информацию. Федермессер заявила, что в Московской думе «нужен свой человек от благотворительности».

Нюта Федермессер планирует баллотироваться в 43-м избирательном округе (Арбат, Пресненский, Хамовники). Там же идет на выборы юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Глава ФБК Алексей Навальный обратился к Федермессер с просьбой не идти на выборы, чтобы не дать «украсть [свое] имя и взять в заложники людей, которым вы помогаете всю свою жизнь». По мнению оппозиционера, московские власти намерены «использовать приличных людей, для того чтобы те заплатили своими репутациями за сохранение единороссовского большинства в городском парламенте».

Федермессер в ответ заявила в интервью «Новой газете», что работает с Соболь «в совершенно разных плоскостях». «Я не за власть и не против власти, — пояснила она. — Нет никакого соревнования между нами — оно надумывается искусственно, для того чтобы привлечь внимание ко всей этой ситуации».

В том же округе намерен выдвинуться и бывший лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

Кандидаты от власти и шансы оппозиции

Зимой стало известно, что мэрия планирует выставить на выборы в Мосгордуму некоторых известных людей. Среди них олимпийская чемпионка и телеведущая Мария Киселева, телеведущий ТВЦ Роман Бабаян, бывший бизнес-омбудсмен Москвы Михаил Вышегородцев, шеф-редактор «Вестей» Андрей Медведев, ректор РГСУ Наталья Починок. По данным «Медузы», кандидаты от «Единой России» получили разрешение скрывать свою связь с партией и критиковать власть.

Мэрия делает ставку на медийные фигуры (общественники, спортсмены, журналисты), отмечает политолог Ростислав Туровский. Вопрос в том, убедят ли они избирателей, что могут выступать в качестве их представителей, способных решать интересы горожан в конкретном округе, продолжает он. «У москвичей существует огромное разочарование в своих депутатах, поскольку они не умеют работать в округах», — поясняет эксперт.

Кампания стартует в условиях максимального уровня одобрения работы Сергея Собянина, констатирует политолог Александр Пожалов. Кроме того, Москва к 2019 году прошла наиболее болезненную стадию реформирования сферы здравоохранения на первичном уровне и транспортно-парковочного пространства, уровень социальной напряженности по этим вопросам снизился, считает он.

Но при этом, по наблюдениям Пожалова, в Москве сейчас наблюдается пик градостроительной конфликтности, а темпы и плотность коммерческой застройки приблизились к лужковскому периоду. Более того, эти конфликты сместились в спальные районы, обычно более предсказуемые для власти на выборах. «Мы видим, что новым кандидатам от власти разрешено активно критиковать городской стройкомплекс и крупных застройщиков, то есть даже избирательная кампания провластных кандидатов может работать на разогрев градостроительных протестных настроений», — говорит эксперт.

Политическая особенность этих выборов — «транзитность» Мосгордумы следующего созыва, ведь срок ее полномочий простирается за пределы нынешнего последнего по закону срока полномочий Собянина. Однако какого-то образа «будущей Мосгордумы», сигналов о том, должна ли она вернуть себе хотя бы немного влияния, до сих пор нет, поэтому для большинства избирателей смысл этих выборов будет абсолютно не понятен, считает Пожалов. «Даже функционал муниципальных депутатов, крайне незначительный, избирателям понятен больше, чем функционал депутатов городского уровня», — уверен он.

С точки зрения технологического сопровождения выборов можно наблюдать практически полный отказ от использования бренда «Единой России» на фоне выросшего антирейтинга партии, отмечает Пожалов. «Только 15 «основных кандидатов» мэрии участвовали в партийных праймериз, которые прошли в закрытом режиме, но при этом даже их решено отправить собирать подписи как самовыдвиженцам. По большому счету партии «Единая Россия» как самостоятельной единицы на этих выборах, видимо, не будет», — резюмирует эксперт.

Еще одна технологическая особенность выборов — потеря «Яблоком» из-за неудачи на выборах в Госдуму в 2016 году права выставлять кандидатов без сбора подписей. Из-за этого и независимым кандидатам нет резона идти от партий — все равно надо собирать подписи; таким образом, можно ожидать рекордного количества самовыдвиженцев.

Пожалов считает, что процент отсева оппозиционных кандидатов по результатам проверки подписей окажется очень высоким и большинство серьезных оппонентов мэрии не смогут зарегистрироваться. «Это в итоге сыграет на сушку явки, которой добиваются столичные власти, и падение интереса к выборам», — прогнозирует он. Политолог уверен, что для создания интриги на выборах власть сфокусирует внимание СМИ на нескольких «витринных» конкурентных округах в центре.

Как собираются голосовать москвичи

По сравнению с прошлым годом оценка деятельности Московской городской думы ухудшилась, свидетельствуют свежие результаты опроса Левада-центра. Плохо к ней относятся 27% респондентов, средне — 40%, хорошо — 14%. Ранее эти показатели составляли 19, 42 и 20% соответственно.

Принять участие в выборах в Московскую городскую думу в сентябре «совершенно точно» готовы 22% респондентов, столько же ответили «скорее всего», еще около 20% не определились с решением, 16% сомневаются в этом и 19% уверенно говорят о нежелании голосовать.

Авторы: Евгения Кузнецова, Елизавета Антонова
Теги: Мосгордума, Выборы
Материалы по теме
Нюта Федермессер решила баллотироваться в Мосгордуму
Политика
Навальный попросил Нюту Федермессер отказаться от участия в выборах
Политика
Соболь зарегистрировали кандидатом на выборы в Мосгордуму
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter