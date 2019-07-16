Почему Мосгоризбирком и оппозиция разошлись в оценках качества подписей

Окружные комиссии отбраковывали подписи кандидатов по нескольким причинам. Среди возможных причин брака — несоответствие личных данных избирателя базе МВД, претензии графолога, ошибки в оформлении подписных листов (например, неверные данные об оплате с избирательного счета).

Большая часть отбракованных подписей Дмитрия Гудкова была отклонена из-за того, что сборщики не указали в подписных листах район, где живут избиратели, или из-за претензий графолога. Эксперты по почерку признали недействительными часть документов, поскольку «подпись и дата были проставлены не одной и той же рукой», рассказал Гудков РБК.

У Александра Соловьева большая часть брака — из-за неверных данных избирателей. В избиркоме при введении данных для проверки по базе изменяли одну букву в фамилии избирателя и номера домов, а потом признавали избирателя «несуществующим», утверждает Гудков.

У члена Совета по правам человека Андрея Бабушкина обнаружили 98,5% бракованных подписей. Высокий процент брака он объяснил РБК тем, что в большинстве подписных листов неверно указан номер избирательного счета.

Приведенные кандидатами факты выглядят «очень подозрительно», признал в разговоре с РБК член экспертной группы при ЦИК Аркадий Любарев. «Мы видим людей известных, знаковых, которых «зарубают», и неизвестных кандидатов, которым удалось собрать «чистые» подписи», — добавил он.

У Центризбиркома претензий к процессу проверки подписей и качеству работы московского избиркома нет, сказал РБК заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. Хотя у ЦИК и нет возможности следить за проверкой каждой подписи, добавил он.

Могут ли быть отбракованы подписи людей, публично их подтвердивших

Многие известные общественные деятели пожаловались, что избиркомы признали недействительными их «живые» подписи в поддержку кандидатов. Юрист Елена Лукьянова сообщила в Facebook, что ее подпись в листах Любови Соболь «признали рисовкой», хотя она специально вызывала сборщиков и помогала им собирать подписи в своем доме, чему есть свидетели. Директор интернет-проектов Московской школы гражданского просвещения Александр Шмелев заявил, что его подпись за кандидата в Хорошевском районе Юлию Галямину была признана недействительной на основании того, что «такого человека, как Шмелев Александр Алексеевич, не существует, эта подпись поддельная». «[Но] я твердо знаю, что существую и за Юлю подписывался», — иронизирует он. Об аналогичной проблеме рассказали журналист Илья Азар, телеведущий Михаил Ширвиндт и другие.

Лукьянова направила соответствующую жалобу в СПЧ. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов уверил, что комиссия проверила обращения четырех граждан, обратившихся в СПЧ, и обнаружила, что подписи двоих из них признаны действительными. А еще две подписи не были засчитаны из-за неправильного оформления подписных листов. «В сети распространена информация о признании недействительными подписей таких известных людей как [Илья] Азар и [Михаил] Ширвиндт, — добавил он. — Это не соответствует действительности, подписи указанных лиц признаны комиссией достоверными». По словам Горбунова, нарушений закона в действиях окружных избирательных комиссий не установлено.

Во вторник пресс-служба Мосгоризбиркома заявила о том, что комиссия рассматривает все заявления кандидатов и избирателей без исключения. В связи с обращениями, в том числе в соцсетях, МГИК уверила, что каждая жалоба отработана и сверена с результатами работы рабочей группы окружной избирательной комиссии. В пресс-службе МГИК подтвердили слова Горбунова о том, что подписи Азара и Ширвиндта за Соболь признаны достоверными. Но подпись члена политкомитета «Яблока» Виктора Шейниса в листах Елены Русаковой признана недействительной, поскольку сборщик написал за избирателя дату проставления подписи, утверждают в избиркоме.

Во МГИК подчеркнули, что избирательные комиссии всегда трактуют все сомнения в подписях в пользу кандидата, и в итоговые протоколы вошли лишь те безусловные нарушения, которые не могут быть проигнорированы.

Дмитрий Гудков заявил РБК, что намеревается «отвоевать» у окружной комиссии не менее 700 забракованных подписей. Команда политика обзвонила людей, подписавшихся за него, и попросила составить заявление в окружную комиссию. Сергей Митрохин рассказал РБК, что его команда выявила более 200 некорректно введенных избиркомами данных избирателей.

Можно ли оспорить отбракованные подписи

До настоящего момента почти никому из кандидатов на региональных выборах не удавалось оспорить свою нерегистрацию из-за брака в подписях, рассказал РБК эксперт Любарев. Но можно добиться пересмотра части отбракованных автографов избирателей, считает он. Шансы на это высоки в том случае, если подписные листы заполнены верно и если подписавшийся докажет, что именно он отдал свой голос за кандидата, заявил Любарев. С другой стороны, если допущены ошибки в паспортных данных, то оспорить выбраковку практически невозможно.

Кандидаты, недовольные решением окружных комиссий, могут обращаться в Мосгоризбирком или Мосгорсуд. Любарев уточнил, что обращение сразу в суд исключает рассмотрение жалобы комиссией. Гудков в разговоре с РБК допустил, что будет жаловаться на отбраковку подписей вплоть до ЦИК. «И, конечно, нам остается еще протестовать на улицах, если другие способы будут бесполезны», — добавил он.

Как проверяются подписные листы

Есть три основные ступени проверки подписных листов, рассказал Любарев. Вначале члены окружных избиркомов проверяют, проживает ли человек в том округе, где баллотируется его кандидат, достиг ли он совершеннолетия, заверенность листа, оформление.

На второй стадии графолог проверяет, не подделана ли подпись, внесена ли дата рукой избирателя и сам ли он заполнял данные о себе в подписном листе (эту информацию могут вносить в лист только сборщик или сам избиратель). «На практике графолог не обосновывает свои заключения, — замечает Любарев. — Если графолог стоит на своем — то практически невозможно его заключение оспорить».

После проверки графолога подписи проверяются по реестру избирателей в ГАС «Выборы». Если они не совпадают с данными реестра, то такие подписи отправляют в МВД. Оспорить признанные недействительными после такой проверки подписи почти невозможно.

Независимым кандидатам вряд ли удастся оспорить отказ в регистрации, подытоживает Любарев: «Вот Илье Яшину удалось немного отбить из тех подписей, что МВД проверяло, но все равно осталось больше 10% брака».

К чему приведут массовые отказы в регистрации

В воскресенье, 14 июля, в Москве прошел митинг против нерегистрации независимых кандидатов на выборах. Он закончился сидячей забастовкой, из числа участников которой полиция задержала, по разным данным, от 25 до 38 человек. Вечером в понедельник на Трубной площади был еще один несогласованный митинг. 20 и 21 июля мероприятия с той же повесткой согласованы на проспекте им. Сахарова. Оппозиция обещает регулярные акции протеста из-за отказов в регистрации на выборах.

Но уличные протесты могут сойти на нет по мере оспаривания отказов в регистрации в судах, убежден политолог Александр Пожалов. После этого лидеры оппозиции окажутся «перед уже не раз встречавшейся им развилкой: или объявить выборы не выборами и игнорировать их, или пытаться агитировать своих сторонников прийти на выборы и проголосовать назло за уцелевших кандидатов от других партий», считает он. Проблема со вторым вариантом — в том, что по большинству округов списки системных партий выхолощены, их кандидаты не интересуют сторонников несистемной оппозиции, добавил эксперт. Пока все идет к тому, что потенциальные сторонники несистемных кандидатов в основном проигнорируют день голосования, заключил Пожалов.

Легитимность выборов в Мосгордуму останется в зоне риска в случае инерционного развития ситуации, считает политолог Екатерина Курбангалеев. Все зависит от того, вмешаются ли в нее федеральные власти — ЦИК и Кремль, добавила она.

Скандал в столице дискредитирует избирательную систему, доверие к которой власти пытались восстановить в последние годы, сказал РБК политолог Александр Кынев. Он связал массовые отказы в регистрации с политическим решением власти, опасающейся «эффекта домино» в результате допуска оппозиции к выборам. «Мы наблюдаем удар кувалдой по политической системе, уничтожение стимулов, чтобы политические силы работали в легальном поле», — полагает он. Недопуск оппозиции к выборам приведет к радикализации недовольства властью и созданию широкой оппозиционной коалиции, прогнозирует Кынев.