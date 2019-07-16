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Apple $230 (+12,13%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,76%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
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Выборы в Мосгордуму ,  
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В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными. Об этом он сообщил после встречи с оппозиционными кандидатами на выборах в Мосгордуму, передает корреспондент РБК.

«Я знаю некоторых [людей], подписи которых вначале были признаны недействительными, а потом оказалось, что все эти подписные листы приняты», — отметил Булаев. По его словам, речи об отклонении подписей этих людей не было. «Пока ни одной подтвержденной фамилии, которая была бы исключена незаконно из списка, я не услышал», — добавил Булаев.

Он также назвал распространение подобной информации «вещами, которые вбрасываются, чтобы создать попытку фальсификации».

Несколько избирателей, поддержавших независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщили, что их подписи признали недействительными. Среди них юрист Елена Лукьянова, директор интернет-проектов Московской школы гражданского просвещения Александр Шмелев и еще несколько человек. Лукьянова обратилась в Совет по правам человека с требованием признать ее подписи действительными. Один из выдвиженцев в Мосгордуму Дмитрий Гудков также обратился к избирателям, которые поставили подписи за него, и попросил верифицировать их.

Общество
Памфилова назвала «ударом ниже пояса» встречу с кандидатами в Мосгордуму

Встреча с оппозиционными кандидатами в Мосгордуме прошла 16 июля. До этого глава ЦИК Элла Памфилова предложила провести ее 22 июля. Она объясняла, что не сможет участвовать во встрече раньше по состоянию здоровья. По словам Булаева, отмечает «РИА Новости», на встрече присутствовала почти вся рабочая группа по рассмотрению жалоб. Он добавил, что «жалобы как таковой на сегодняшний день для рассмотрения на заседании рабочей группы нет».

Политика
Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

Сегодня, 16 июля, Мосизбирком отказал 27 кандидатам в депутаты, документы оставшихся 47 кандидатов рассмотрят к 17 июля. Подача документов завершилась 6 июля. Мосизбирком не зарегистрировал главу совета депутатов Красносельского муниципально округа столицы Илью Яшина, сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Ивана Жданова, бывших депутатов Геннадия и Дмитрия Гудковых, экс-главу «Яблока» Сергея Митрохина и других. В поддержку независимых кандидатов 14 июля в Москве прошла несанкционированная акция.

Теги: выборы, ЦИК, Николай Булаев, оппозиция
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