В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму

В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными. Об этом он сообщил после встречи с оппозиционными кандидатами на выборах в Мосгордуму, передает корреспондент РБК.

«Я знаю некоторых [людей], подписи которых вначале были признаны недействительными, а потом оказалось, что все эти подписные листы приняты», — отметил Булаев. По его словам, речи об отклонении подписей этих людей не было. «Пока ни одной подтвержденной фамилии, которая была бы исключена незаконно из списка, я не услышал», — добавил Булаев.

Он также назвал распространение подобной информации «вещами, которые вбрасываются, чтобы создать попытку фальсификации».

Несколько избирателей, поддержавших независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщили, что их подписи признали недействительными. Среди них юрист Елена Лукьянова, директор интернет-проектов Московской школы гражданского просвещения Александр Шмелев и еще несколько человек. Лукьянова обратилась в Совет по правам человека с требованием признать ее подписи действительными. Один из выдвиженцев в Мосгордуму Дмитрий Гудков также обратился к избирателям, которые поставили подписи за него, и попросил верифицировать их.