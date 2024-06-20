Путин заявил о постоянной боевой готовности стратегических сил России
Ядерные силы России всегда находятся в полной боевой готовности, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Ханое по итогам визита во Вьетнам.
«Стратегические ядерные силы Российской Федерации всегда находятся в состоянии полной боевой готовности, поэтому то, что сейчас делают западные страны, это нас мало беспокоит, но мы, конечно, внимательно за этим наблюдаем», — сказал президент.
Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства 27 февраля 2022 года, спустя три дня после начала военной операции.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде