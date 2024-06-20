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Политика ,  
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Путин заявил о постоянной боевой готовности стратегических сил России

Путин: стратегические ядерные силы России всегда находятся в полной готовности
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Minh Hoang / Reuters)

Ядерные силы России всегда находятся в полной боевой готовности, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Ханое по итогам визита во Вьетнам.

«Стратегические ядерные силы Российской Федерации всегда находятся в состоянии полной боевой готовности, поэтому то, что сейчас делают западные страны, это нас мало беспокоит, но мы, конечно, внимательно за этим наблюдаем», — сказал президент.

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Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства 27 февраля 2022 года, спустя три дня после начала военной операции.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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