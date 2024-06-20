Путин заявил о постоянной боевой готовности стратегических сил России

Владимир Путин (Фото: Minh Hoang / Reuters)

Ядерные силы России всегда находятся в полной боевой готовности, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Ханое по итогам визита во Вьетнам.

«Стратегические ядерные силы Российской Федерации всегда находятся в состоянии полной боевой готовности, поэтому то, что сейчас делают западные страны, это нас мало беспокоит, но мы, конечно, внимательно за этим наблюдаем», — сказал президент.

Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства 27 февраля 2022 года, спустя три дня после начала военной операции.