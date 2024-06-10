В Финляндии рассказали о поставках Украине новейшего вооружения

Финляндия в рамках военной помощи поставляет Украине новейшее вооружение, сообщил начальник управления военной экономики финских Сил обороны, генерал-лейтенант Микко Хейсканен, передает Yle.

Самые последние «новинки» финской оборонной промышленности направляются украинской стороне в дополнение к устаревшим вооружениям со складов, рассказал он. Некоторые из них находятся на стадии разработки.

По словам Хейсканена, Финляндия получает положительные отзывы о поставляемой продукции. Он добавил, что для помощи Киеву могут быть использованы производственные резервы, которые были созданы Силами обороны совместно с финскими компаниями. Для этого, как отметил генерал-лейтенант, необходимы «политическая воля» и дополнительное финансирование.

В мае президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что его страна передала Украине очередной пакет помощи пакет на €188 млн, в который вошли в том числе средства ПВО и боеприпасы. По его словам, общий объем помощи Киеву от Хельсинки составляет €3 млрд.

Россия осуждает поставки Украине западной военной техники. В Москве подчеркивают, что это ведет к дальнейшей эскалации конфликта.