В Финляндии рассказали о поставках Украине новейшего вооружения
Финляндия в рамках военной помощи поставляет Украине новейшее вооружение, сообщил начальник управления военной экономики финских Сил обороны, генерал-лейтенант Микко Хейсканен, передает Yle.
Самые последние «новинки» финской оборонной промышленности направляются украинской стороне в дополнение к устаревшим вооружениям со складов, рассказал он. Некоторые из них находятся на стадии разработки.
По словам Хейсканена, Финляндия получает положительные отзывы о поставляемой продукции. Он добавил, что для помощи Киеву могут быть использованы производственные резервы, которые были созданы Силами обороны совместно с финскими компаниями. Для этого, как отметил генерал-лейтенант, необходимы «политическая воля» и дополнительное финансирование.
В мае президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что его страна передала Украине очередной пакет помощи пакет на €188 млн, в который вошли в том числе средства ПВО и боеприпасы. По его словам, общий объем помощи Киеву от Хельсинки составляет €3 млрд.
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