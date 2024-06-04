Шольц оценил угрозу эскалации при ударах по России немецким оружием
Разрешение Украине применять немецкое оружие для ударов по целям на российской территории не приведет к росту напряженности, заявил радиостанции Antenne Bayern канцлер Германии Олаф Шольц.
«Мы уверены, что это не будет способствовать эскалации, потому что, как сказал и президент США, речь идет лишь о возможности защитить такие крупные города, как Харьков», — считает Шольц. Он добавил, что оружие должно применяться в соответствии с международным правом.
По словам канцлера, решение Берлина было тщательно продумано, тот не позволил бы надавить на него с целью «принять неправильные и несвоевременные меры». «И граждане Германии могут на это положиться», — заверил Шольц.
31 мая власти Германии вслед за США разрешили Украине использовать поставляемое ей оружие для ударов по территории России на фоне наступления в Харьковской области. Ранее Берлин долгое время выступал против того, чтобы немецкое оружие задействовали для этих целей. Глава Минобороны Борис Писториус объяснил смягчение позиции Берлина «стратегическим приспособлением к меняющейся ситуации».
Генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий ситуационный центр по Украине в Минобороны Германии, допустил, что ВСУ могут применить переданные Берлином ЗРК Patriot в небе над Россией «для борьбы с российскими самолетами, которые могут использовать страшные планирующие бомбы».
Российский МИД, комментируя решение Германии, заявил, что страны Запада идут по пути эскалации и Россия примет все меры для нейтрализации угроз. В Кремле говорили, что призывы снять ограничения на применение западного оружия для Киева безответственны, «опасны своими последствиями», и предупреждали об ответе Москвы.
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