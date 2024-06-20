Российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины
Вооруженные силы России в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики нанесли удар по объектам энергетики военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщило Минобороны.
«В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивающим производство вооружения и военной техники для ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в Минобороны.
Объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России неоднократно подвергались атакам со стороны Украины. Так, 18 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что резервуары с нефтепродуктами в Азове загорелись в результате атаки дрона.
Ведомство передало, что оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ракетные войска и артиллерия группировок российских войск нанесли поражение скоплениям украинских сил в 105 районах.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили 74 украинских дрона и 21 снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, сообщили в Минобороны.
16 июня председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация в украинской энергосистеме ухудшится в ближайшее время и до конца июля будет сложнее, чем сейчас. Он подчеркнул, что графики отключений в дневное время (с 11:00 до 23:00) будут вводить чаще. Кудрицкий связал это с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций, объемом импорта энергии и погодой, которая влияет на потребление.
В последние месяцы на Украине были повреждены или разрушены многие объекты энергогенерации. Среди них — ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил об уничтожении 80% тепловой электрогенерации и трети гидрогенерации в стране. Пик потребления энергии прошлой зимой на Украине был 18 ГВт, а половины теперь не существует, уточнил он.
В мае премьер-министр Денис Шмыгаль подсчитывал, что для восстановления объектов теплоснабжения в стране потребуется примерно $1 млрд. По его подсчетам, на Украине уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения, а всего потеряно до 8 ГВт энергогенерации.
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