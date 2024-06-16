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Военная операция на Украине ,  
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На Украине предупредили об осложнении ситуации в энергосистеме до августа

В «Укрэнерго» предупредили об осложнении ситуации в энергосистеме до конца июля
Сюжет
Военная операция на Украине
В ближайшие месяц-полтора на Украине ухудшится ситуация в энергосистеме из-за ремонта на АЭС, это повлияет на объемы генерации, и графики отключения электричества будут вводить чаще
Фото: Alina Smutko / Reuters
Фото: Alina Smutko / Reuters

Ситуация в энергосистеме Украины ухудшится в ближайшее время и до конца июля будет сложнее, чем сейчас, предупредил председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Его слова приведены в телеграм-канале компании.

По его словам, графики отключений в дневное время (с 11:00 до 23:00) будут вводить чаще, чем в другие периоды.

«Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций. Поэтому нужно готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так, достаточно существенными», — сказал он.

Кудрицкий добавил, что величина дефицита зависит еще от двух факторов, помимо ремонта АЭС: размер импорта и погода, которая влияет на потребление.

Порошенко предупредил об энергетической катастрофе на Украине
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В последние месяцы на Украине были повреждены или разрушены многие объекты энергогенерации: ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в Харькове и Сумах и др. 11 июня президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. По его словам, пик потребления энергии прошлой зимой на Украине был 18 ГВт, половина от этой мощности утеряна.

14 июня российское Минобороны сообщило, что за неделю с 8 числа были нанесены 19 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования и ударными беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Среди целей также были оружейные склады, инфраструктура военных аэродромов и т. д. Удары совершали в ответ на попытки украинской стороны нанести ущерб объектам российской энергетики.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина энергетика «Укрэнерго»

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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