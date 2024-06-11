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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил об уничтожении 80% тепловой электрогенерации

Зеленский: на Украине уничтожено 80% тепловой электрогенерации
Сюжет
Военная операция на Украине
В стране уничтожено 9 ГВт мощностей энергогенерации из 18 ГВт и треть гидрогенерации, уточнил президент
Фото: ukrhydroenergo / Telegram
Фото: ukrhydroenergo / Telegram

На Украине уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации, заявил президент Владимир Зеленский на международной конференции по восстановлению страны в Германии, его слова приводит «Страна.ua».

«Пик потребления энергии прошлой зимой в Украине был 18 ГВт. Половины теперь не существует», — сказал Зеленский.

Киев планирует восстановить ряд энергообъектов к зиме, сообщил украинский лидер, попросив Запад о поддержке.

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Фото:Thomas Peter / Reuters

В мае глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявлял, что энергосистеме страны нанесен серьезнейший ущерб с начала военных действий. «Я могу сказать вам, что ущерб огромен, даже в сравнении с 2022 и 2023 годами он намного больше», — отметил Галущенко, уточнив, что из-за атак Украина лишилась до 8 ГВт энергии из 18 ГВт, которые выработала за зиму.

«Укргидроэнерго» также сообщала, что «вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения». Две гидроэлектростанции были выведены из строя, говорили в компании.

Премьер-министр Денис Шмыгаль оценивал стоимость восстановления объектов теплоснабжения примерно в $1 млрд. В стране уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения, потеряно до 8 ГВт энергогенерации, уточнял также он.

Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по украинским объектам энергетики. Последний раз ведомство сообщало об этом 1 июня. Удары оно называет «ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта». Галущенко в тот день заявил, что ночью атакам подверглись энергообъекты в пяти областях: Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Елена Чернышова
Владимир Зеленский энергетика
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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Открыть счет

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