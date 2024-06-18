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Военная операция на Украине ,  
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В ростовском Азове из-за атаки дрона загорелись нефтяные резервуары

В ростовском Азове из-за атаки дрона загорелись резервуары с нефтепродуктами
Сюжет
Военная операция на Украине
В результате атаки дрона в Азове Ростовской области загорелись резервуары с нефтепродуктами, предварительно, жертв нет, сообщил губернатор региона Голубев. Открытый огонь тушат

В Азове Ростовской области в результате атаки дрона загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«По предварительным данным, жертв нет. Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня. На место выехал руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС», — написал он в телеграм-канале.

Как пишет Baza, местные жители сообщили, что перед пожаром слышали около пяти взрывов. Телеграм-канал «Это Ростов Новости» также со ссылкой на местных жителей передает, что горит завод по производству метанола в районе порта. В Азове находятся нефтебаза и терминал по перевалке метанола в порту. Каналы также публикуют видео начавшегося пожара.

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Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В начале апреля Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщало об атаке на нефтепровод возле города, по которому идет топливо с местной нефтебазы к танкерам в припортовой территории Азовского морского порта. В представительстве региона назвали данные об этом «фейком». Голубев тогда об ударе не сообщал. До этого Минобороны отчиталось о ликвидации над Россией более 50 беспилотников, из них 44 — над Ростовской областью.

В середине мая два дрона атаковали топливную базу в Пролетарском районе, там произошли взрывы. В начале июня пожар из-за атаки дрона возник на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. В ночь на 14 июня Ростовская область подверглась одной из самых массированных атак беспилотников — на пути к региону перехватили и уничтожили 70 дронов.

В ночь на 15 июня Голубев сообщил, что в районе города Каменск-Шахтинский уничтожили несколько беспилотников. Обломки дронов упали на территорию промплощадки, в нежилом строении повреждено остекление, отметил Голубев. Пострадавших не было. Миноброны позже отчиталось о трех сбитых над регионом дронах.

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Ростовская область Азов Василий Голубев дроны нефтепродукты Пожар

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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