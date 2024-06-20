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Война санкций ,  
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Фон дер Ляйен раскрыла детали нового пакета санкций против России

Фон Дер Ляйен: 14-й пакет санкций против России затронет технологии и энергетику
Сюжет
Война санкций
Новые санкции затронут энергетический сектор и призваны лишить Россию доступа к ключевым технологиям, заявила фон дер Ляйен. EUObserver писал, что под них попадут около 40 физических и юрлиц. Москва считает меры незаконными
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Послы стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России из-за военных действий на Украине. Он будет «мощным и значительным», сообщает бельгийское председательство в Совете Европейского Союза в X.

«Этот пакет предусматривает новые целевые ограничения и доводит до максимума воздействие уже введенных санкций, закрывая лазейки», — говорится в сообщении.

Меры призваны лишить Россию доступа к ключевым технологиям и дальнейших доходов от энергетики, написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Санкции направлены против «теневого флота [президента России Владимира] Путина и теневой банковской сети за рубежом», заявила она. По мнению стран G7, Россия использует теневой флот для обхода потолка цен на нефть и нефтепродукты.

По данным EUObserver, новые ограничения затронут поставки СПГ, экспорт гелия и нефтяные танкеры, а также торговлю произведениями искусства. В санкционные списки внесут 20 физических и 22 юридических лица, среди которых — певица Полина Гагарина, участвовавшая «в спонсируемых государством пропагандистских мероприятиях», и Таймураз Боллоев, который в прошлом году возглавил пивоваренную компанию «Балтика» (принадлежит датской Carlsberg), перешедшую под управление Росимущества.

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Полина Гагарина

EUObserver и Reuters писали, что Венгрия, которая ранее мешала одобрению санкций против России, в этот раз согласилась с новым пакетом «безо всяких церемоний», но сомнения возникали у Германии по поводу ответственности за нарушения санкционного режима для немецких филиалов компаний.

В июне очередной раунд санкций против России приняли США, Великобритания и Канада. Под американские и британские ограничения попали сотни физических и юридических лиц, в том числе Московская биржа. Помимо того, Соединенные Штаты приняли меры против компаний из Китая, ЮАР, Белоруссии и других стран за помощь Москве с обходом санкций.

Россия считает ограничения незаконными. Президент Владимир Путин заявил, что США пытаются измотать российскую экономику и «спровоцировать рост социально-политической напряженности внутри страны» при помощи санкций, но безуспешно.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евросоюз санкции Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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