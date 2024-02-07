В G7 пообещали осложнить использование Россией «теневого флота» танкеров

Россия использует «теневой флот» для обхода ограничений в виде потолка цен на нефть и нефтепродукты, введенного странами G7. Власти России считают ограничения незаконными

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Страны G7 стремятся ограничить использование Россией «теневого флота» танкеров для перевозки нефти в обход ценового потолка, сообщила руководитель отдела по ограничению цен на нефть в Управлении по применению финансовых санкций Великобритании Ольга Димитреску.

«Мы усложняем использование Россией своего «теневого флота», что, в свою очередь, приведет к возвращению большего объема во флот «Большой семерки», где поставщики услуг соблюдают ограничения», — заявила она (цитата по Bloomberg).

В число мер, которые предпринимает G7, входят ограничения по продаже старых танкеров неизвестным владельцам, изучение морских и экологических рисков при использовании танкеров «теневого флота», введение санкций против тех, кто нарушает ограничения стран «Большой семерки». В частности, в декабре 2023-го США внесли в санкционный список три компании-судовладельца и три танкера за перевозку российской нефти с нарушением потолка цен.

Bloomberg отмечает, что в «теневой флот» входят сотни танкеров «таинственных» владельцев и трейдеров. Его существование позволяет обходить ценовой потолок G7 на нефть и нефтепродукты. Для сырой нефти он составляет $60 за баррель; для нефтепродуктов, что торгуются с наценкой по отношению к сырой нефти (дизель), — $100 за баррель; для тех, что продаются с дисконтом (мазут), — $45 за баррель. Если углеводороды торгуются ниже лимита цены, Россия может пользоваться при транспортировке и других процессах в рамках продажи услугами компаний из стран G7.



Президент Владимир Путин в ответ на установление лимита цены ввел запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Введение потолка цен он сравнивал с попыткой купить «Мерседес» за 5 руб. и назвал такой подход «атавизмом колониализма».