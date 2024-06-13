Британия вслед за США ввела санкции против Мосбиржи

Фото: Олег Яковлев / РБК

Великобритания ввела санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), следует из санкционного документа.

Причина введения санкций — то, что организации были вовлечены в получение выгоды российским правительством в стратегически важных областях экономики.

Накануне, 12 июня, они попали под санкции США. После этого Мосбиржа прекратила торговлю долларами, а также евро, поскольку страны ЕС соблюдают эти санкции.

Под британские санкции также попали:

СПБ Биржа

страховая компания «Ингосстрах»

глава Мосбиржи Юрий Денисов

«Мурманск СПГ», «НОВАТЭК-Мурманск», «Русхимальянс»

научно-исследовательский автомобильный институт НАМИ

владелец S8 Capital Армен Саркисян, совладелец группы «Астра» Денис Фролов,

экс-министр сельского хозяйства Чечни и глава российской «дочки» Danone Якуб Закриев

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