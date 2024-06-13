Британия вслед за США ввела санкции против Мосбиржи
Великобритания ввела санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), следует из санкционного документа.
Причина введения санкций — то, что организации были вовлечены в получение выгоды российским правительством в стратегически важных областях экономики.
Накануне, 12 июня, они попали под санкции США. После этого Мосбиржа прекратила торговлю долларами, а также евро, поскольку страны ЕС соблюдают эти санкции.
Под британские санкции также попали:
- СПБ Биржа
- страховая компания «Ингосстрах»
- глава Мосбиржи Юрий Денисов
- «Мурманск СПГ», «НОВАТЭК-Мурманск», «Русхимальянс»
- научно-исследовательский автомобильный институт НАМИ
- владелец S8 Capital Армен Саркисян, совладелец группы «Астра» Денис Фролов,
- экс-министр сельского хозяйства Чечни и глава российской «дочки» Danone Якуб Закриев
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