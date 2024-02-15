Венгрия помешала принять новые санкции ЕС против России

Евросоюз хочет одобрить 13-й пакет санкций против России к 24 февраля, в нем впервые окажутся компании из Китая. Венгрия попросила дать ей время на изучение ограничений. Москва считает санкции незаконными

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Венгрия заблокировала принятие нового, 13-го, пакета европейских санкций против России в связи с ограничениями против Китая, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Евросоюз запланировал ввести очередные ограничения через девять дней, к 24 февраля — второй годовщине начала на Украине полномасштабных боев.

Bloomberg и FT выяснили, что в числе прочих планируются санкции против трех китайских и одной индийской компаний. В основном в связи с «содействием военному и технологическому развитию России или развитию российского сектора обороны и безопасности». Таким образом, впервые от санкций ЕС против России пострадает бизнес на материковом Китае и в Индии. Другие компании относятся к Шри-Ланке, Турции, Таиланду, Сербии и Казахстану. Евросоюз до сих пор уклонялся от санкций против Китая, отчасти из-за позиции Германии, выступающей против ограничений для третьих стран, подозреваемых в помощи России.

На прошедшей 14 февраля встрече только представители Венгрии выступили против. Один собеседник FT пояснил, что тому виной ограничения против китайских компаний, второй деликатно назвал происходящее «очень плодотворным обменом мнениями» и добавил, что представитель Венгрии «просит немного больше времени для анализа содержания предложений». Просьбу венгерских дипломатов подтверждают и источники Reuters.

Обсуждения продолжатся на следующей неделе. Сторонники санкций в ЕС намереваются успеть до 24 февраля.

Российские власти требуют отменить международные санкции и предупреждают, что научились их обходить. «Мы адаптировались к санкциям, мы научились хеджироваться от санкционных рисков», — пояснял представитель президента Дмитрий Песков.



«Китайские и российские предприятия осуществляют нормальный обмен и сотрудничество и не нацелены на третьи стороны, а также не должны подвергаться вмешательству или влиянию со стороны третьих сторон», — утверждают в китайском МИДе.