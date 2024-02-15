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Военная операция на Украине ,  
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Венгрия помешала принять новые санкции ЕС против России

FT: Венгрия помешала принять санкции ЕС по Украине из-за первых мер против Китая
Сюжет
Военная операция на Украине
Евросоюз хочет одобрить 13-й пакет санкций против России к 24 февраля, в нем впервые окажутся компании из Китая. Венгрия попросила дать ей время на изучение ограничений. Москва считает санкции незаконными
Фото: Ben Pruchnie / Getty Images
Фото: Ben Pruchnie / Getty Images

Венгрия заблокировала принятие нового, 13-го, пакета европейских санкций против России в связи с ограничениями против Китая, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Евросоюз запланировал ввести очередные ограничения через девять дней, к 24 февраля — второй годовщине начала на Украине полномасштабных боев.

Bloomberg и FT выяснили, что в числе прочих планируются санкции против трех китайских и одной индийской компаний. В основном в связи с «содействием военному и технологическому развитию России или развитию российского сектора обороны и безопасности».

Таким образом, впервые от санкций ЕС против России пострадает бизнес на материковом Китае и в Индии. Другие компании относятся к Шри-Ланке, Турции, Таиланду, Сербии и Казахстану. Евросоюз до сих пор уклонялся от санкций против Китая, отчасти из-за позиции Германии, выступающей против ограничений для третьих стран, подозреваемых в помощи России.

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На прошедшей 14 февраля встрече только представители Венгрии выступили против. Один собеседник FT пояснил, что тому виной ограничения против китайских компаний, второй деликатно назвал происходящее «очень плодотворным обменом мнениями» и добавил, что представитель Венгрии «просит немного больше времени для анализа содержания предложений». Просьбу венгерских дипломатов подтверждают и источники Reuters.

Обсуждения продолжатся на следующей неделе. Сторонники санкций в ЕС намереваются успеть до 24 февраля.

Российские власти требуют отменить международные санкции и предупреждают, что научились их обходить. «Мы адаптировались к санкциям, мы научились хеджироваться от санкционных рисков», — пояснял представитель президента Дмитрий Песков.

«Китайские и российские предприятия осуществляют нормальный обмен и сотрудничество и не нацелены на третьи стороны, а также не должны подвергаться вмешательству или влиянию со стороны третьих сторон», — утверждают в китайском МИДе.

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