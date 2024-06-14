Reuters узнал, что Германия помешала согласовать санкции против России

В ЕС не смогли одобрить 14-й пакет санкций против России из-за позиции Германии по поводу ответственности за нарушения санкционного режима «дочками», пишет Reuters. Ранее о проблемах с принятием санкций из-за Берлина писало DPA

Послы Евросоюза не смогли на переговорах 14 июня согласовать 14-й пакет санкций против России — этот вопрос был снят с повестки в последний момент из-за позиции Германии, сообщили Reuters европейские дипломаты.

Агентство отмечает, что представители стран ЕС более месяца обсуждают новый санкционный пакет, в который входят запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) и план привлечения к ответственности европейских операторов из-за нарушения ограничений их дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.

По данным Reuters, Венгрия, которая ранее выступала против введения этих санкций, похоже, была готова их принять, однако Германия выразила сомнения по поводу влияния на ее промышленность положения об ответственности за деятельность дочерних компаний и партнеров в третьих странах.

Также в проект ограничений входит запрет доступа в порты ЕС судам, «которые способствовали военным действиям России». Это может включать перевозку товаров, приносящих «значительный доход» Москве или товаров и технологий, используемых в секторе обороны и безопасности, или поставку топлива за цену ниже установленного G7 порога.

Следующая встреча послов ЕС запланирована на 19 июня.

Накануне, 13 июня, немецкое агентство DPA сообщило, что Германия блокирует принятие нового пакета санкций в отношении России. По информации издания, Берлин предлагает отменить ответственность для филиалов компаний за нарушение санкций или ограничить эту меру определенными категориями товаров из опасений, что за нарушения могут быть привлечены к ответственности немецкие фирмы.

Помимо этого, Германия считает излишними некоторые требования по отчетности и пытается ослабить меру, которая направлена на ограничение использования Системы передачи финансовых сообщений (СПФС, российский аналог международной системы SWIFT), писало DPA.

12 июня США ввели блокирующие санкции в отношении Мосбиржи, после чего она прекратила торговлю долларом, а также евро, поскольку страны ЕС соблюдают ограничения. На следующий день аналогичные меры приняла Великобритания. Мосбиржа решила определять курс рубля к доллару и евро, основываясь на курсе юаня к этим валютам.

США также ввели санкции против российской СПГ-отрасли, в частности, под ограничения попали проекты «Арктик СПГ-1» и «Арктик СПГ-3», «Мурманский СПГ», «Газпром инвест», «Русгаздобыча», «Мурманск-Трансгаз» и ООО «Обский газохимический комплекс». Вашингтон заявил, что намерен ограничить доходы России от энергетики и препятствовать развитию российских энергетических проектов.

Кроме того, США ввели ограничения против организаций, которые, по утверждению Вашингтона, помогают России в обходе санкций. Меры коснулись компаний и физических лиц из Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Киргизии, Сербии, ЮАР, Турции, ОАЭ, Британских Виргинских островов.

Москва считает вводимые санкции нелегитимными. В Кремле говорили, что ограничения создают дополнительные проблемы, но российские компании научились защищаться от рисков и адаптировались к санкциям.