Канада ввела санкции против «Победы» и Мизулиной

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Канада вводит дополнительные санкции против России в координации с международными партнерами страны по саммиту G7, сообщает МИД Канады. Под санкции попали 11 физических лиц и 16 юридических.

«Эти санкции направлены против многих физических и юридических лиц, причастных к операциям по дезинформации и пропаганде», — говорится в сообщении МИДа Канады.

В новый санкционный список попали в частности:

новый глава Минпромторга Антон Алиханов;

член Общественной палаты Екатерина Мизулина;

медиаменеджер Арам Габерлянов;

авиакомпания «Победа».

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