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Канада ввела санкции против «Победы» и Мизулиной
Канада вводит дополнительные санкции против России в координации с международными партнерами страны по саммиту G7, сообщает МИД Канады. Под санкции попали 11 физических лиц и 16 юридических.
«Эти санкции направлены против многих физических и юридических лиц, причастных к операциям по дезинформации и пропаганде», — говорится в сообщении МИДа Канады.
В новый санкционный список попали в частности:
- новый глава Минпромторга Антон Алиханов;
- член Общественной палаты Екатерина Мизулина;
- медиаменеджер Арам Габерлянов;
- авиакомпания «Победа».
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