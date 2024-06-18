Путин заявил о попытках Запада измотать экономику России новыми санкциями

Все попытки США и их союзников сдержать и изолировать Россию провалились, написал президент страны Владимир Путин в статье для северокорейской газеты «Нодон синмун» в преддверии визита в КНДР, намеченного на 18-19 июня.

«[США вместе с союзниками] пытаются измотать нашу экономику все новыми санкциями, спровоцировать рост социально-политической напряженности внутри страны. Но как бы они ни старались, все их попытки сдержать, изолировать Россию провалились», — заявил глава государства.

Россия продолжает уверенно наращивать свой экономический потенциал, развивать промышленность, технологии, инфраструктуру, науку, образование, культуру, отметил в заключение президент.

Россия считает санкции западных стран незаконными. Путин не раз говорил о провале подобных мер. В октябре 2023 года президент заявил, что страна преодолела проблемы, возникшие из-за санкций. Месяцем ранее он объявил о завершении восстановления экономики.

Однако, несмотря на позитивную динамику в экономике, введенные Западом санкции могут негативно на нее повлиять в среднесрочной перспективе, предупреждал президент. По этой причине возврат экономики на траекторию роста не должен «расслаблять», считает Путин.